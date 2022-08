Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Abbiamo visto per la prima volta il mastodontico televisore di punta di LG al CES, e ora sta finalmente arrivando sul mercato.

L'LG OLED G2 Evo da 97 pollici prende il meglio della tecnologia OLED di LG e lo scala fino a dimensioni sbalorditive.

-

La linea OLED 2022 di LG copre ora un'ampia gamma di dimensioni, dal piccolo 42 pollici fino a questa nuova bestia.

Il marchio presenterà il nuovo modello come parte della sua linea di TV premium ampliata all'IFA 2022.

Il televisore si avvale del processore Alpha 9 Gen5 AI di LG e di algoritmi di immagine avanzati per offrire una qualità ottimale, che è cruciale a queste dimensioni.

Inoltre, beneficia di un design ultrasottile e a filo parete, che riproduce l'esperienza cinematografica a casa.

Ma non è l'unico televisore super-premium che l'azienda presenta all'IFA: ha anche un mostruoso televisore Micro-LED 4K da 136 pollici da mostrare. Il gigantesco televisore Micro LED utilizza un design modulare e pixel di dimensioni micrometriche.

Se il 4K non è sufficiente per i vostri occhi esigenti, potreste preferire l'OLED Signature 8K da 88 pollici di LG, anch'esso in mostra.

LG non ha ancora menzionato i prezzi, ma ci aspettiamo che tutti questi colossi abbiano prezzi elevati.

Il G2 Evo da 97 pollici sarà presto disponibile in tutto il mondo, con date precise che saranno annunciate nelle prossime settimane.

Scritto da Luke Baker.