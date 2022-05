LG lancia un televisore OLED a tema Star Wars

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se siete fan sfegatati di Star Wars, il modo migliore per guardarlo è su un TV OLED a tema, o almeno così pensa LG.

Annunciato all'evento Star Wars Celebration, il marchio lancerà un TV OLED C2 da 65 pollici in edizione limitata in collaborazione con LucasFilm.

Saranno rilasciate solo 501 unità sul mercato statunitense, in omaggio al comando di Darth Vader della 501esima Legione.

Il set sarà caratterizzato da un'estetica e una confezione a tema Star Wars e da un menu a schermo a tema. Verrà fornito con gallerie esclusive di contenuti di Star Wars, tra cui storyboard e poster originali illustrati.

Il tema si estende anche al telecomando magico, che emulerà l'aspetto e i suoni di una spada laser. Senza dubbio la nostra aggiunta preferita.

Siamo rimasti impressionati dalle prestazioni del C2 OLED non a tema Guerre Stellari, e altrettanto dal C1 che lo ha preceduto. Quindi, con le nuove aggiunte dell'edizione Star Wars, sembra un ottimo acquisto per i fan più accaniti.

Il prezzo e la disponibilità di questo modello in edizione limitata non sono ancora stati annunciati, ma con il C2 standard da 65 pollici che costa circa 2500 dollari, non ci aspettiamo che sia a buon mercato.

Quando sarà disponibile, potrete acquistarlo sul sito web di LG.

Scritto da Luke Baker.