Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - LG raddoppia i giochi con la sua gamma di TV OLED di fascia media per il 2022.

Annunciata come parte della sua gamma di prodotti CES 2022, la gamma di TV OLED LG C2 include una versione da 42 pollici, la prima per la tecnologia OLED, che si dice sia l'ideale per i giocatori di console e PC.

Si unisce alle dimensioni dello schermo da 48, 55, 65, 77 e 83 pollici nella prossima serie e funziona in modo simile sul nuovo processore LG α 9 Gen 5. Ciò include un migliore upscaling e un audio migliorato, con audio surround virtuale 7.1.2 dagli altoparlanti integrati.

Anche la funzionalità della smart TV è migliorata, con webOS 22 che introduce profili personali, mentre NFC Magic Tap significa che puoi rispecchiare molto facilmente lo schermo del tuo cellulare sul display.

C'è anche una nuova funzione di condivisione da stanza a stanza, che trasmette i contenuti su una TV LG a un'altra nella stessa casa tramite Wi-Fi. Ciò include la programmazione satellitare o via cavo, quindi non è necessario un set-top-box separato.

Per quanto riguarda i giochi, le nuove funzionalità includono più porte HDMI che supportano HDMI 2.1 (fino a quattro su un modello), oltre a un menu di ottimizzazione del gioco dedicato che offre un facile accesso a una nuova modalità camera oscura. Questo sposta la luminosità della TV a seconda che tu abbia le luci accese o spente durante la riproduzione.

Il menu di ottimizzazione del gioco offre anche un accesso più rapido alle impostazioni per G-SYNC compatibile, FreeSync Premium e frequenza di aggiornamento variabile (VRR). Un nuovo preset sportivo si unisce alle varianti esistenti per sparatutto in prima persona, giochi di ruolo e giochi di strategia in tempo reale.

Alcuni dei modelli LG C2 OLED utilizzano anche l'ultimo pannello OLED Evo dell'azienda.

Pocket-lint è presente al CES 2022 di Las Vegas questa settimana, ti porteremo di più non appena lo avremo.