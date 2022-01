Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Come parte degli annunci del CES 2022, LG ha introdotto nuovi modelli di TV 8K con ciascuna delle sue tecnologie QNED Mini LED e OLED.

Non ha ancora rivelato molto sui suoi imminenti mini TV LED QNED, ma ha affermato che la gamma si sta espandendo con una versione 2022 del suo set QNED99.

Utilizzando la tecnologia Quantum Dot Nanocell di LG, vanta un "volume colore" del 100% e livelli di contrasto estremamente elevati grazie alla tecnologia di regolazione di precisione nella retroilluminazione.

Annunciato anche un LG Signature OLED 8K da 88 pollici - l'88Z2 - e un LG OLED 8K da 77 pollici - il 77Z2.

Come con i modelli dell'anno scorso. i nuovi OLED hanno abilità di gioco molto in prima linea. Un nuovo menu di ottimizzazione del gioco fornisce un rapido accesso alla modalità camera oscura di debutto. Questo regola la luminosità di conseguenza per un gioco migliore quando le luci sono spente.

Inoltre, da questo nuovo menu sono facilmente accessibili anche le impostazioni per G-SYNC, FreeSync Premium e la frequenza di aggiornamento variabile (VRR).

Anche la funzionalità intelligente viene potenziata, con diversi nuovi servizi tra cui LG LiveNow, che offre sport, spettacoli e concerti dal vivo, 1M HomeDance per tutorial interattivi di danza e LG Fitness.

Pocket-lint è presente al CES 2022 e ti offrirà di più non appena accadrà.