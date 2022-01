Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - LG ha annunciato il suo aggiornamento della gamma TV 2022, con il G2 OLED Evo in primo piano, che offre un'esperienza più ampia e luminosa di quanto OLED abbia mai offerto prima - fino a un'enorme dimensione di 97 pollici, rendendolo il più grande pannello OLED mai visto fino ad oggi.

Disponibile anche nei tipici modelli da 55, 65 e 77 pollici come il predecessore della serie, il G2 OLED è disponibile anche in una variante da 83 pollici se quel colosso da 97 pollici fosse troppo per il tuo salotto (e, la maggior parte probabilmente, il tuo portafoglio).

Ma l'OLED G2 non è solo grande, ma anche luminoso. La tecnologia OLED Evo, come presente nel precedente modello G1 OLED Evo , ha alzato la posta con l'introduzione di un nuovo processore Alpha 9 Gen 5, che secondo LG può fornire la sua tecnologia Brightness Booster con marchio di fabbrica per offrire "ancora più luminosità attraverso un calore migliorato dissipazione e un algoritmo più avanzato".

Se il G1 OLED Evo non era già abbastanza luminoso, il G2 OLED riesce a superarlo, affermando la sua importanza nel mercato in cui concorrenti, come Samsung - che ha appena annunciato i suoi concorrenti Micro LED anche al CES 2022 - continuano a spingere i confini nelle guerre di luminosità.

Con un design accattivante a filo muro, la forma super sottile del G2 OLED e l'estetica altamente considerata lo rendono uno schermo straordinario. C'è anche una cornice più sottile rispetto alla generazione precedente, per offrire un'esperienza visiva ancora più coinvolgente, anche se non è ancora completamente priva di cornice.

Anche il nostro sistema smart TV preferito, webOS, arriva nella versione 22, introducendo profili utente personali per esperienze di visualizzazione personalizzate. C'è anche l'introduzione di LG Fitness, la sua primissima piattaforma per la salute, con allenamenti HIIT interattivi e programmi di stretching disponibili.

Nessuna parola sui prezzi ancora, ma quel modello da 97 pollici sarà nella gamma delle decine di migliaia. L'83 pollici non sarà molto indietro, se dobbiamo speculare, mentre i modelli da 55 e 65 pollici potrebbero rientrare nell'accettabile da qualche parte all'interno e intorno alla gamma £ / $ 3000 secondo la nostra ipotesi migliore. Maggiori informazioni in quanto ne abbiamo a questo proposito.

Più in basso nella gamma, LG introduce anche la serie C2, che include sei dimensioni di schermo, incluso il primo OLED da 42 pollici al mondo (insieme ai modelli da 48, 55, 65, 77 e 83 pollici). C'è la stessa tecnologia del pannello in offerta come nel G2 OLED Evo, aspettati solo design diversi in questa gamma step-down, come è tipico della gamma LG.