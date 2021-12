Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - LG Display ha annunciato la sua tecnologia di pannello OLED di prossima generazione che guiderà i televisori di LG stessa e dei suoi partner nel 2022.

OLED EX è stato salutato come una svolta per la tecnologia TV in quanto offre fino al 30% in più di luminosità rispetto ai pannelli OLED convenzionali.

Uno dei pochi vantaggi che alcune tecnologie LED hanno su OLED (come QLED) è l'aumento della luminosità per i contenuti HDR. Migliorando la luminosità utilizzando una tecnologia basata su algoritmi ("EX"), LG Display crede di poter competere meglio pur mantenendo gli altri vantaggi dei pixel autoilluminanti, come i livelli di nero profondo.

LG può farlo poiché i nuovi display utilizzano composti di deuterio resi dall'idrogeno normalmente utilizzato. Questi composti, combinati con i suoi algoritmi, migliorano la stabilità e l'efficienza di ciascun diodo organico a emissione di luce (OLED). Hanno anche permesso a ciascun diodo di emettere una luce più forte.

Un altro vantaggio della tecnologia EX è che aiuta a ridurre la larghezza della cornice da 6 mm a 4 mm (basato su un display OLED da 65 pollici). Può essere abilitato su entrambi i pannelli 4K e 8K.

LG Display inizierà a produrre i suoi nuovi pannelli OLED EX a partire dal secondo trimestre del 2022. Verranno mostrati pubblicamente per la prima volta durante il CES 2022 a Las Vegas a partire dal 5 gennaio.