(Pocket-lint) - LG Display ha rivelato le sue soluzioni OLED flessibili in forma concettuale, tra cui la cyclette per interni Virtual Ride e il centro di intrattenimento integrato Media Chair, in vista del CES 2022 , che dovrebbe iniziare il 5 gennaio 2022.

LG ha mostrato a lungo i suoi pannelli OLED flessibili in varie soluzioni, come il suo TV OLED R - fondamentalmente un televisore arrotolato in una scatola che, premendo un pulsante, si motorizza in una forma TV a schermo piatto completo - e per il 2022 sta adottando un approccio concettuale più ampio.

La bici da interni Virtual Ride ha tre display OLED veritcal da 55 pollici davanti e sopra il pilota, per dare una prospettiva onnicomprensiva. Anche se potrebbe sembrare un po' fuori dal comune per alcuni, si adatterebbe perfettamente a configurazioni di guida virtuale già popolari, come Zwift , in cui gli utenti possono utilizzare un turbo trainer per pedalare in modo realistico attraverso le terre virtuali presentate sullo schermo.

Ovviamente il motivo principale dell'interesse di LG qui è mostrare che i suoi pannelli OLED flessibili sono i migliori del settore e, in effetti, i più flessibili. I pannelli di Virtual Ride "si uniscono per formare un grande display curvo a forma di R [che] ha un raggio di curvatura che raggiunge i 500R, o un raggio di 500 mm, [che è] il più grande tra i display di grandi dimensioni esistenti", si legge da Il comunicato stampa di LG Display.

L'altro nuovo concept, la Media Chair, è un po' meno radicale, ma sicuramente pratico. È una poltrona reclinabile con display TV OLED curvo integrato da 55 pollici, quasi come un elegante sedile di una compagnia aerea che potresti posizionare a casa tua. Qui lo "schermo vanta un raggio di curvatura di 1.500R, l'angolo ottimale per l'utente, nonché la tecnologia audio integrata Cinematic Sound OLED (CSO) dell'azienda), che consente al display di vibrare per produrre il proprio suono senza l'uso di altoparlanti esterni", afferma LG. Molto stravagante.

Questi concetti sono, ovviamente, proprio questo: concetti. In effetti, è probabile che i lanci più interessanti del CES 2022 di LG siano ciò che il gigante coreano annuncerà in seguito. La società promette l'introduzione di "nuovi display OLED ... e display LCD di fascia alta". Quindi aspettati ancora una volta progressi nella tecnologia televisiva.