I televisori lifestyle LG Objet e StandbyMe debuttano al CES 2022

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - LG ha annunciato due "TV lifestyle" che debutteranno completamente al CES 2022 a gennaio.

LLG Objet TV (65Art90) è un set OLED da 65 pollici con una copertura in tela che si alza o si abbassa con il semplice tocco di un pulsante. Ciò consente di nascondere lo schermo quando non è in uso.

Inoltre, come il costoso TV arrotolabile OLED R rilasciato allinizio di questanno, puoi semplicemente mostrare una parte dello schermo e visualizzare una selezione curata di funzioni, come la data e lora. In alternativa, potrebbe semplicemente mostrare la funzionalità per la riproduzione di musica.

Quando è impostato in modalità di visualizzazione completa, la TV è molto simile agli altri set premium di LG , utilizzando un pannello evo OLED. Il rivestimento utilizza il tessuto Kvadrat, con tre diversi colori disponibili: beige, sequoia e verde.

Laltro televisore della line-up è lLG StandbyMe. È più un centro di intrattenimento da 27 pollici che può essere spostato da una stanza allaltra grazie allalimentazione a batteria. Cè abbastanza energia per un massimo di tre ore prima che sia necessario ricaricarla.

Il display può essere ruotato, in modo da poter guardare facilmente un video TikTok come uno spettacolo Netflix e laltezza può essere regolata.

È inclusa una base che si trova nella parte superiore dello schermo in modo da poter collegare il dispositivo mobile per effettuare videochiamate ad amici e familiari.

Prezzo e disponibilità devono ancora essere annunciati. Speriamo di raggiungere entrambi i televisori quando visiteremo il CES il prossimo mese.