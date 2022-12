Che cos'è il Mini LED? La tecnologia di visualizzazione dei TV spiegata

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nel 2021 Apple ha introdotto i display Mini LED nell'iPad Pro e nei MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Ora anche i produttori di TV stanno adottando questa tecnologia, con il lancio di modelli da parte di LG, Samsung, Sony e altri ancora. Ma cos'è il Mini LED e quali vantaggi potrebbe apportare al vostro prossimo acquisto tecnologico?

È diverso dalla tecnologia MicroLED utilizzata anche da Samsung?

Ve lo spieghiamo qui.

Che cos'è il Mini LED?

Come il MicroLED, il termine "Mini LED" o "mini-LED" è apparso spesso negli ultimi tempi. Tuttavia, a differenza di questa tecnologia, il "Mini LED" si riferisce alla retroilluminazione piuttosto che ai pixel di un display.

Utilizza decine di migliaia di lampadine LED miniaturizzate che si trovano dietro il substrato LCD di un display. Si combinano con zone di regolazione locale per fornire un'illuminazione più precisa nelle aree luminose e migliori livelli di nero nelle aree più scure dell'immagine.

La differenza tra i Mini LED e le altre tecnologie di retroilluminazione diretta è che, poiché ogni LED è molto più piccolo, l'illuminazione si disperde meno (cioè quando la luce invade i pixel adiacenti) e le zone di regolazione locale possono essere più piccole e più precise.

Di solito, i televisori a LED adottano LED più grandi dietro il substrato LCD (e quindi sono più inclini al light bleed e meno precisi) o sono illuminati ai bordi - dove i LED sono alloggiati intorno al bordo dello schermo e brillano attraverso il pannello. Con ogni tipo di illuminazione è molto più difficile ottenere livelli di nero profondi e coinvolgenti, che spesso risultano in un tono grigio nelle aree più scure. I livelli di nero hanno un impatto diretto sulla rappresentazione accurata dei colori nelle immagini standard e HDR.

I pannelli Mini LED sono più vicini agli OLED per quanto riguarda i livelli di nero. Inoltre, un ulteriore vantaggio è che anche la luminosità può essere maggiore.

Come funziona la tecnologia dei display Mini LED?

Come abbiamo spiegato sopra, la retroilluminazione Mini LED si trova dietro il substrato LCD di un pannello (e qualsiasi altro substrato incluso per migliorare i colori o la qualità dell'immagine) e ospita migliaia di piccoli LED che vengono accesi o spenti a seconda dell'immagine. In genere sono raggruppati in zone per garantire la reattività, per sincronizzare perfettamente la retroilluminazione con l'immagine principale, e il fatto che siano così numerosi consente al televisore di essere più preciso in termini di aree dello schermo illuminate.

Le zone di local dimming funzionano con una frequenza di aggiornamento simile a quella del substrato LCD e quando una zona è spenta o appena illuminata, l'area dello schermo sembrerà più scura o addirittura completamente nera. Quando è accesa, quell'area dello schermo sarà più luminosa. La luminosità dei LED dipende dal colore e da ciò che è richiesto dall'azione sullo schermo.

I TV QNED Mini LED 2021 di LG, ad esempio, utilizzano come retroilluminazione fino a 30.000 Mini LED in quasi 2.500 "blocchi" di regolazione locale (sul modello di punta da 86 pollici 8K).

In questo modo, sostiene LG, si ottiene un rapporto di contrasto di 1 milione a 1. E, sebbene non sia così preciso come le tecnologie di auto-illuminazione, come gli OLED, che possono accendere e spegnere ogni pixel dove desiderato, è quanto di più vicino si possa ottenere con gli LCD.

Il Mini LED è uguale al MicroLED?

Mini LED e MicroLED sono due tecnologie televisive molto diverse. MicroLED, utilizzato da Samsung per il suo sistema TV The Wall, è una tecnologia che presenta pixel auto-illuminanti, come gli OLED, in cui ogni pixel può accendersi o spegnersi a seconda dell'immagine.

Il Mini LED richiede comunque un substrato di pixel LCD. Un televisore Mini LED è quindi più economico da produrre e il suo prezzo è molto più interessante.

Qual è il principale vantaggio del Mini LED?

Il principale vantaggio del Mini LED rispetto ai TV LED tradizionali (che utilizzano anch'essi la retroilluminazione a LED con un pannello LCD) è che i LED di retroilluminazione sono molto più piccoli e in numero maggiore. Ciò significa che possono essere molto più precisi e, quindi, garantire immagini con colori più intensi, livelli di nero più profondi e una maggiore luminosità per l'HDR.

I mini TV LED non saranno precisi come gli OLED, ma si avvicinano molto di più agli attuali televisori LED, con il vantaggio di essere più convenienti dei migliori TV OLED.

Inoltre, per quanto buoni siano i recenti TV OLED, questa tecnologia è ancora soggetta alla ritenzione dell'immagine, fino alla bruciatura permanente dello schermo nei casi più estremi. I mini TV LED non lo sono.

Quando è possibile acquistare un TV o un display Mini LED?

La tecnologia Mini LED è in fase di sviluppo da diversi anni, ma ha fatto il suo ingresso nel mercato di massa solo negli ultimi due anni. Ma questo significa che è già disponibile e facilmente reperibile, in vari modi e attraverso vari marchi.

Nel mercato dei televisori, TCL e Samsung sono stati tra i primi ad adottarlo e la tecnologia ora alimenta la gamma Neo QLED di fascia alta di Samsung, compresa l'ammiraglia QN95B del 2022 .

La gamma Mini LED di LG si chiama QNED e si affianca alla sua popolare offerta OLED. Ha lanciato per la prima volta 10 TV Mini LED di diverse dimensioni nel 2021, ma ha ampliato la gamma nel 2022 con opzioni 4K e 8K. Sony utilizza questa tecnologia anche per alimentare alcuni dei suoi televisori di fascia alta, tra cui la Master Series Z9K e il modello X95K.

Anche se non ha investito così tanto come altri, Philips ha comunque fatto il suo ingresso in questo settore, con due modelli lanciati nel 2021 e un altro all'IFA 2022, ovviamente con la sua straordinaria tecnologia Ambilight.

A parte i televisori, come abbiamo accennato all'inizio, Apple ha introdotto i display Mini LED sull'iPad Pro e sui MacBook Pro da 14 e 16 pollici, e ci aspettiamo che seguano altri modelli, tra cui un presunto monitor Mini LED nel 2023.

Scritto da Rik Henderson. Modifica di Verity Burns.