(Pocket-lint) - L'FA Community Shield dà il via alla stagione 2022/23 questo sabato, con i vincitori della FA Cup, il Liverpool, contro i campioni della Premier League, il Manchester City, per il primo trofeo dell'anno.

Si tratta di una ripetizione della partita di Shield del 2019, che si è conclusa ai rigori dopo un pareggio per 1-1, tipico delle due potenze più importanti del calcio inglese.

Ecco come vederla in diretta TV e online gratuitamente.

Il Liverpool affronterà il Manchester City nella Community Shield sabato 30 luglio 2022. In deroga alla tradizione, la partita si disputerà al King Power Stadium di Leicester, poiché la sede abituale, Wembley, ospiterà la finale di Euro 2022 femminile nello stesso fine settimana.

Il calcio d'inizio è previsto per le ore 17:00, mentre la programmazione inizierà alle 16:15. Ecco gli orari di inizio per le diverse regioni:

Costa occidentale degli Stati Uniti: 9:00 PDT

Costa orientale degli Stati Uniti: 12:00 EDT

Regno Unito: 17:00 BST

Europa centrale: 18:00 CEST

India: 21.30 IST

Cina: 12:00 CST (31 luglio)

Giappone: 1am JST (31 luglio)

Australia: 14:00 AEST (31 luglio)

ITV detiene i diritti per trasmettere la FA Community Shield nel Regno Unito. Sarà trasmessa gratuitamente sul suo canale terrestre principale. Il programma sarà condotto da Mark Pougatch.

ESPN+ detiene i diritti negli Stati Uniti. Ciò significa che non sarà disponibile negli Stati Uniti per la visione gratuita, ma solo per gli abbonati.

Oltre a trasmettere la partita sul suo canale principale, ITV la trasmetterà in streaming sul suo servizio ITV Hub attraverso un browser e sull'applicazione mobile. Per guardare la partita è necessario un login, ma non è necessario pagare.

Gli spettatori statunitensi avranno bisogno di un abbonamento a ESPN+ per vedere la partita. ESPN+ costa 5,99 dollari al mese (59,99 dollari se si paga annualmente).

