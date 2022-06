Come guardare il Tour de France 2022 nel Regno Unito e negli Stati Uniti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Tour de France 2022 prenderà il via il 1° luglio e proseguirà per 21 tappe, concludendosi il 24 luglio.

Quest'anno i corridori partiranno dalla Danimarca e termineranno sugli Champs-Elysees a Parigi.

Dovranno affrontare estenuanti salite sulle Alpi francesi, pavé nel nord della Francia e discese ad alta velocità con tornanti.

Siamo certi che non vorrete perdervi nemmeno un minuto dell'azione, quindi ecco come sintonizzarvi.

Tutte le 21 tappe saranno trasmesse in diretta nel Regno Unito su Eurosport, Discovery+, GCN+ e ITV.

Eurosport offrirà un'ampia copertura dell'intero evento e viene fornito con la maggior parte dei pacchetti TV digitali senza costi aggiuntivi.

ITV4 mostrerà una copertura giornaliera in diretta e gli highlights serali. ITV4 è gratuito con tutti i pacchetti della TV digitale.

Se si preferisce lo streaming online, l'hub ITV offre un accesso gratuito, a condizione che si disponga di una licenza TV e che si risieda nel Regno Unito.

Per una visione completa e ininterrotta, tuttavia, si consiglia di dare un'occhiata a Eurosport Player, Discovery+ o GCN+. Queste opzioni vi costeranno 6,99 sterline al mese o 39,99 sterline all'anno.

Eurosport Player è disponibile anche come supplemento all'abbonamento ad Amazon Prime Video, sempre al prezzo di 6,99 euro al mese.

Negli Stati Uniti (e in Canada), la NBC trasmetterà il Tour de France ogni giorno, con filmati in diretta, highlights e opzioni on-demand.

Se si desidera guardare online, è possibile farlo tramite Peacock Premium, che offre una copertura completa in diretta streaming per 4,99 dollari al mese, con una copertura senza pubblicità per altri 5 dollari al mese.

È anche possibile utilizzare una VPN per guardare ITV Hub se ci si trova al di fuori del Regno Unito, negli Stati Uniti o altrove. In questo modo potrete assistere a tutta l'azione come se foste nel Regno Unito, ma avrete bisogno di una licenza televisiva valida e di un account ITV con un codice postale britannico, quindi non è così semplice come sembra a prima vista.

Scritto da Luke Baker.