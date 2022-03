Cos'è ITVX? Spiegazione del nuovo servizio di streaming di ITV

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'emittente britannica ITV ritirerà il suo servizio on-demand e di recupero ITV Hub più avanti nel 2022. Al suo posto sarà ITVX, un nuovo servizio di streaming con più contenuti, un nuovo look e, si spera, una migliore qualità dell'immagine.

Ecco tutto ciò che devi sapere a riguardo.

ITVX sarà il nuovo servizio di streaming dell'emittente britannica ITV.

Sarà disponibile entro la fine dell'anno (2022) e sarà la "prima piattaforma integrata di pubblicità e abbonamento" nel Regno Unito.

Includerà programmi TV di recupero dai canali ITV, proprio come l'hub ITV esistente, ma presenterà anche nuovi contenuti esclusivi che saranno disponibili prima su ITVX prima di arrivare alla TV lineare molti mesi dopo. Inoltre, fornirà agli abbonati anche l'accesso completo ai cofanetti TV britannici dal Britbox in comproprietà di ITV e tutti gli episodi dei drama di ITV saranno disponibili per abbuffarsi non appena verranno trasmessi in anteprima sulla TV terrestre.

ITVX offrirà due livelli di abbonamento: uno a pagamento, uno gratuito.

L'iscrizione gratuita a ITX fornirà l'accesso a "migliaia di ore di contenuti", che verranno con la pubblicità. Ciò include nuovi spettacoli che debutteranno prima sul servizio.

Un livello di abbonamento a pagamento presenterà tutti i contenuti privi di pubblicità. Fornirà inoltre accesso a molti più contenuti, inclusi i "contenuti dei partner" e Britbox .

L'esatto canone mensile di abbonamento deve ancora essere rivelato.

ITV prevede di offrire molte più ore di contenuti su ITVX rispetto al suo servizio ITV Hub esistente. ITV Hub ospita circa 4.000 ore di contenuti mentre si dice che ITVX verrà lanciato con circa 15.000 ore.

Ciò include "una vasta gamma di drammi" che verranno trasmessi in streaming "prima e gratuitamente" su ITVX prima di arrivare sulla TV terrestre "da sei a nove mesi dopo".

Uno di questi sarà Una spia tra amici, con Guy Pierce di Mare di Easttown e Damian Lewis di Billions.

Il protagonista di Helena Bonham Carter, Nolly, è un altro. Confermati anche Confessioni di Frannie Langton con Karla-Simone Spence, Gli uccellini con Lenny Henry e Litvinenko con David Tennant.

Sulla piattaforma debutteranno anche spettacoli comici e documentari originali, oltre a streaming live di eventi importanti, tra cui l'imminente Coppa del Mondo FIFA.

Anche programmi TV statunitensi e film di successo sono previsti per il servizio.

Un'altra novità saranno i canali a tema, noti come canali veloci. Questi saranno canali pop-up esclusivi di ITVX e si baseranno sulle preferenze e sulla popolarità degli spettatori.

Al lancio saranno disponibili più di 20 canali veloci, inclusi Hell's Kitchen US, True Crime e 90s Favorites.

Si suggerisce che ITVX sostituirà completamente ITV Hub quando verrà lanciato entro la fine dell'anno.

ITVX sarà la "nuova casa di streaming di ITV", afferma l'emittente.

ITV continuerà il suo investimento in Britbox, il servizio di cui è co-proprietario con la BBC. In effetti, l'accesso a Britbox costituisce una parte significativa del servizio di abbonamento ITVX.

Dobbiamo ancora vedere un elenco definitivo dei dispositivi su cui ITVX funzionerà. Tuttavia, è una buona scommessa che l'app sostituirà completamente l'attuale hub ITV, quindi potrebbe essere disponibile su tutti i dispositivi che possono già accedere all'hub ITV.

Ciò include dispositivi iOS con iOS 12 o versioni successive, dispositivi Android con Android 5.0 o versioni successive e i seguenti dispositivi TV connessi:

TV Samsung (2012 e successivi)

Apple TV

Ora i lettori TV

Amazon Fire TV

Giocatori di Roku

FreeSat (si noti che i televisori Panasonic 2015 e precedenti con FreeSat integrato non sono più supportati)

YouView (BT e Talk Talk)

TV Sony compatibile con YouView

Riproduzione in libertà

Scatola V6 vergine

Puoi scoprire di più su ITVX e iscriverti per ricevere gli avvisi sul suo sito web dedicato qui .

Scritto da Rik Henderson.