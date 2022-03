Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'emittente britannica ITV abbandonerà il suo servizio di streaming ITV Hub entro la fine dell'anno, sostituendolo con il nuovissimo ITVX.

Come l'hub ITV esistente, ITVX offrirà piani di abbonamento sia gratuiti che a pagamento - il primo è supportato dalla pubblicità - ma offrirà contenuti mesi prima che appaia sui canali lineari.

Inoltre, come fa spesso la BBC con iPlayer, ITVX renderà disponibile ogni episodio di un'intera serie drammatica mentre viene trasmessa in anteprima alla TV.

I piani non dovrebbero influenzare l'input di ITV nel servizio di abbonamento Britbox che condivide con la BBC.

"Il 2021 è stato un anno record per ITV Hub e BritBox, dandoci solide basi da cui partire per potenziare la nostra strategia di streaming", ha affermato Rufus Radcliffe, amministratore delegato dello streaming di ITV.

"Stiamo investendo in modo significativo in programmi nuovi ed esclusivi che saranno gratuiti per lo streaming, e anche in tecnologia e design del prodotto per rendere l'esperienza e l'interfaccia dello spettatore premium su ITVX".

Il servizio conterrà molti programmi TV esclusivi, tra cui A Spy Among Friends, un dramma interpretato da Guy Pierce di Mare of Easttown e Damian Lewis di Billions.

Speriamo anche che i piani di ITVX includano prestazioni delle immagini migliorate, che è stata spesso una critica significativa a ITV Hub nel corso degli anni.

Scritto da Rik Henderson.