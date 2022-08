Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - A meno che non abbiate vissuto sotto una roccia negli ultimi anni, vi sarete sicuramente imbattuti in uno dei tanti video virali catturati dai campanelli di tutto il mondo.

I filmati hanno accumulato milioni di visualizzazioni, mostrando di tutto, dai pirati del portico agli scherzi e alle proposte di matrimonio.

Non contenta di vendere solo i campanelli, Amazon vuole un'altra fetta della torta e sta per lanciare un programma di clip chiamato Ring Nation.

Ring Nation è un clip show simile a America's Funniest Home Videos o You've Been Framed, con la differenza principale che si concentra interamente sui filmati dei campanelli Ring.

Sì, non si tratta solo di filmati di campanelli, ma siamo quasi certi che si tratterà esclusivamente di campanelli Ring, dato che il produttore di proprietà di Amazon produce lo show.

A completare la tripletta di produttori di proprietà di Amazon ci sono MGM Studios e Big Fish Entertainment, che hanno messo insieme un bel team.

L'esilarante comica Wanda Sykes, che forse conoscete per "The Marvelous Mrs. Mavel " e "The Upshaws", è stata ingaggiata come conduttrice dello show e fornirà commenti sui filmati.

Per quanto riguarda i contenuti, Barry Poznick, presidente della televisione alternativa e di Orion TV presso MGM, afferma che possiamo aspettarci di tutto: "dall'incredibile, agli esilaranti ed edificanti momenti virali da vedere ogni giorno in tutto il Paese, Ring Nation offre qualcosa per tutti coloro che guardano a casa".

Ring Nation sarà lanciato in syndication il 26 settembre 2022. Tuttavia, non è ancora stato confermato dove sarà possibile vederlo.

Considerate le tre società di proprietà di Amazon dietro lo show, ci aspettiamo che venga trasmesso su Amazon Prime Video. Aggiorneremo questo articolo quando ne avremo la certezza.

Prime Video è gratuito con l'iscrizione ad Amazon Prime che costa 12,99 dollari al mese o, se preferite, potete abbonarvi esclusivamente a Prime Video per 8,99 dollari al mese.

Non ci sono ancora trailer, ma li aggiungeremo qui quando appariranno.

Se morite dalla voglia di vedere qualche momento virale del campanello Ring, la buona notizia è che ci sono tonnellate di posti già pieni di questo tipo di contenuti.

Consigliamo di iniziare con il subreddit r/CaughtOnRing, ma si possono trovare anche su piattaforme come TikTok e YouTube.

Scritto da Luke Baker.