(Pocket-lint) - L'azienda tecnologica cinese Hisense ha annunciato una gamma di nuovi televisori Mini-LED e la tecnologia di visualizzazione ULED X al CES 2023.

La nuova tecnologia Hisense, denominata ULED X, promette un controllo intelligente della retroilluminazione, più di 5.000 zone di regolazione locale e una luminosità di picco di 2.500 nit.

Se ULED X vi ricorda qualcosa, è giusto che sia così. Si tratta della versione aggiornata della tecnologia Hisense ULED e utilizza un algoritmo di controllo della luce a 16 bit che, secondo l'azienda, consente una regolazione più uniforme e migliori effetti cromatici. Hisense ritiene infatti che i suoi display ULED X siano in grado di offrire una gamma dinamica doppia rispetto a quella di un televisore OLED, pur vantando la luminosità di un pannello Quantum LED.

Tutto ciò è reso possibile dal chipset Hi-View Engine X che alimenta più di 20.000 Mini LED in un numero enorme di zone di regolazione. Tutto ciò si traduce in un display di dimensioni fino a 85 pollici che offre un angolo di visione ampliato del 30% e meno riflessi. Naturalmente è inclusa la solita tecnologia: Dolby Vision, Wi-Fi 6e e Freesync Premium Pro sono solo alcune delle parole d'ordine del marketing.

Hisense è molto ottimista sui suoi televisori ULED X e afferma che offrono "un innegabile fattore di attrazione". La prima generazione di televisori ULED X si chiamerà UX, ma non sono ancora stati condivisi dettagli reali sull'aspetto di questa linea. Tuttavia, è ancora relativamente presto per Hisense al CES 2023, quindi possiamo sperare di saperne di più al più presto. In caso contrario, il 2023 avrà sicuramente molto da condividere con il passare dei mesi.

Scritto da Oliver Haslam.