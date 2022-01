I nuovi Mini TV LED di Hisense offrono fino a 120Hz e Google TV

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Hisense è al CES 2022 di Las Vegas per annunciare una nuova gamma di televisori. Il più grande da asporto è che sta andando all-in su Mini LED , con i suoi nuovissimi televisori che offrono fino a 2.000 nit e funzionalità di gioco 4K 120Hz ad alto aggiornamento.

Il modello di fascia alta è l'U9H da 75 pollici, che utilizza la tecnologia Mini LED Quantum Dot. È dotato di 1.280 zone di oscuramento locale full-array, il doppio dei nits (2.000) del precedente modello U9G e viene fornito con Google TV , proprio come tutti i televisori Hisense per il 2022. A parte la frequenza di aggiornamento variabile 4K 120Hz, puoi aspettarti Dolby Vision insieme a Dolby Vision IQ , una modalità Filmmaker per colori più accurati e una modalità automatica a bassa latenza.

Include anche un processore aggiornato, un sintonizzatore ATSC 3.0 e una configurazione del canale audio 2.12 con supporto Dolby Atmos. L'U9H arriverà nell'estate 2022 per $ 3.200. Nessuna parola ancora sui prezzi nel Regno Unito.

Gli altri due set che vale la pena conoscere sono U8H e U7H.

Il Mini U8H alimentato a LED presenta 1.500 nit, la modalità Filmmaker, Dolby Vision IQ e HDR10+ . Per il resto, è simile all'U9H, completo di frequenza di aggiornamento variabile 4K 120Hz, supporto Freesync e suono Dolby Atmos. L'U8H arriverà nell'estate del 2022. Ha un prezzo iniziale di 1.100 dollari e sarà disponibile con schermi da 55, 65 e 75 pollici.

L'U7H è un modello LED, ma ha ancora Dolby Vision IQ, modalità Filmmaker, HDR10+, Freesync e frequenze di aggiornamento variabili 4K 120Hz. Sarà disponibile nelle dimensioni da 55 a 85 pollici, a partire da $ 800, dall'estate 2022.

Infine, c'è l'U6H. È un set a 60Hz con Dolby Vision IQ, HDR10+ e modalità Filmmaker. Parte da $ 580 e sarà disponibile contemporaneamente al resto della gamma nelle dimensioni da 50 a 75 pollici.