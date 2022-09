Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I Transformers hanno un proprio universo cinematografico. Comprende sei film in live-action che hanno generato oltre 4,8 miliardi di dollari al botteghino di tutto il mondo.

Il franchise dei Transformers si basa su una linea di giocattoli trasformabili di grande successo, lanciata dalla Hasbro nel 1984. Ha generato diverse serie animate e film, ma questa guida si concentra esclusivamente sui moderni film in live-action. I film seguono la storia dei giocattoli, delle serie animate e dei fumetti, concentrandosi su due gruppi di robot - gli Autobot e i Decepticon - che arrivano sulla Terra dopo la distruzione del loro pianeta natale, Cybertron.

L'universo dei Transformers è destinato ad espandersi ulteriormente con Transformers: Rise of the Beasts, che debutterà nel 2023. Il film sarà interpretato da Ron Perlman nel ruolo di Optimus Primal, un Transformer che si trasforma in Guerriglia invece che in auto. Prima di vedere il nuovo film, vale la pena di recuperare i precedenti film sui Transformers. È importante notare che non sono in ordine cronologico. Il film più recente della serie, Bumblebee del 2018, è in realtà il primo film in ordine cronologico.

Abbiamo organizzato i film di Transformers in base all'ordine degli eventi che accadono, piuttosto che alla data di uscita. Ma se volete guardare i film in base a quando sono usciti nelle sale, abbiamo incluso anche questo.

Come guardare i film dei Transformers in ordine cronologico

POTREBBERO ESSERCI DEGLI SPOILER. Passate alla fine di questa guida per una versione dettagliata e priva di spoiler.

Bumblebee (2018)

Regia: Travis Knight

Travis Knight Sceneggiatura: Christina Hodson

Christina Hodson Interpreti: Hailey Steinfeld, John Cena

Hailey Steinfeld, John Cena Basato su: Transformers di Hasbro

Transformers di Hasbro Casa di produzione: Allspark Pictures

Allspark Pictures Distributore: Paramount Pictures

Paramount Pictures Durata: 114 minuti

114 minuti Incasso: 468 milioni di dollari

468 milioni di dollari Dove vederlo in streaming: Amazon Prime Video

L'ultimo film dei Transformers è il primo da vedere della serie, perché spiega l'arrivo dei Transformers sulla Terra e, più in particolare, serve a raccontare le origini di Bumblebee. Questo è l'unico film della serie Transformers a non essere stato diretto da Michael Bay, anche se ha collaborato come produttore.

Ambientato nel 1987, Bumblebee ha come protagonista Hailee Steinfeld nel ruolo di Charlie, un'adolescente che sta affrontando la morte del padre. La ragazza scopre una Volkswagen Maggiolino gialla malconcia in uno sfasciacarrozze e presto scopre che la vecchia auto è in realtà un Transformer giallo danneggiato chiamato Bumblebee (Dylan Brien).

Transformers (2007)

Regista: Michael Bay

Michael Bay Sceneggiatura: Roberto Orci, Alex Kurtzman

Roberto Orci, Alex Kurtzman Interpreti: Shia LaBeouf, Megan Fox

Shia LaBeouf, Megan Fox Basato su: Transformers di Hasbro

Casa di produzione: DreamWorks Pictures, Hasbro

DreamWorks Pictures, Hasbro Distributore: Paramount Pictures

Durata: 143 minuti

Box office: 709 milioni di dollari

milioni di Dove vederlo in streaming: Amazon Prime Video

Transformers è il primo film della serie, ma è ambientato ai giorni nostri (2007) e vede protagonista Shia Lebouf nei panni di Sam Witwicky. È un adolescente alla ricerca della sua prima auto. Per sua fortuna, una vecchia Camaro che acquista è un Transformer conosciuto come Bumblebee, e Bumblebee aiuta Sam a conquistare la ragazza che ha sempre desiderato. Si tratta di Mikaela Banes, interpretata da Megan Fox.

I tre si trovano coinvolti in una guerra per un oggetto noto come All Spark. Gli Autobot, guidati da Optimus Prime, vogliono l'All Spark per ricostruire il loro pianeta natale, Cybertron. Nel frattempo, i Decepticon sono i nemici giurati degli Autobot e vogliono usare l'All Spark per creare un nuovo esercito di trasformatori dalle macchine della Terra per sconfiggere gli Autobot.

Il primo film di Transformers è stato diretto da Michael Bay. Egli avrebbe diretto i successivi quattro film di Transformers. Un'altra nota interessante: Peter Cullen, che ha dato la voce a Optimus Prime nella serie animata di Transformers, è tornato a dare la voce a Optimus Prime per i film live-action.

Transformers: La vendetta del caduto (2009)

Regista: Michael Bay

Michael Bay Sceneggiatura: Ehren Kruger, Roberto Orci

Ehren Kruger, Roberto Orci Interpreti: Shia LaBeouf, Megan Fox

Shia LaBeouf, Megan Fox Basato su: Transformers di Hasbro

Transformers di Hasbro Casa di produzione: DreamWorks Pictures, Hasbro

DreamWorks Pictures, Hasbro Distributore: Paramount Pictures

Paramount Pictures Durata: 149 minuti

149 minuti Incasso: 836 milioni di dollari

836 milioni di dollari Dove vederlo in streaming: Amazon Prime Video

Shia Lebouf e Megan Fox hanno ripreso i loro ruoli e sono tornati a recitare nel sequel di Transformers diretto da Michael Bay. Il film si svolge due anni dopo l'originale. Sam ha delle visioni da quando, nell'ultimo film, aveva in mano un frammento dell'All Spark. Nel frattempo, il Decepticon originale - il Caduto - ritiene che Sam possa aprire la strada alla ricerca di una fonte di energia completamente nuova.

Transformers: Il buio della luna (2011)

Regista: Michael Bay

Michael Bay Sceneggiatura: Ehren Kruger

Ehren Kruger Interpreti: Shia LaBeouf, Josh Duhamel

Shia LaBeouf, Josh Duhamel Basato su: Transformers di Hasbro

Transformers di Hasbro Casa di produzione: Hasbro

Hasbro Distributore: Paramount Pictures

Paramount Pictures Durata: 154 minuti

154 minuti Incasso: 1,1 miliardi di dollari

1,1 miliardi di dollari Dove vederlo in streaming: Amazon Prime Video

Dark of the Moon si svolge quattro anni dopo che gli Autobot hanno sconfitto i Caduti. Sam Witwicky non lavora più con gli Autobot e fatica a trovare un lavoro, mentre Optimus e il resto della banda collaborano con il governo degli Stati Uniti per fermare gli attacchi dei Decepticon.

Ma quando gli Autobot vengono a conoscenza di un'astronave di Cybertron precipitata sulla luna nei primi anni '60, tocca a Sam avvisarli della verità (soprattutto prima che i Decepticon possano sferrare un devastante attacco alla Terra).

Transformers: L'era dell'estinzione (2014)

Regista: Michael Bay

Michael Bay Sceneggiatura: Ehren Kruger

Ehren Kruger Interpreti: Mark Wahlberg, Stanley Tucci

Mark Wahlberg, Stanley Tucci Basato su: Transformers di Hasbro

Transformers di Hasbro Casa di produzione: Hasbro

Hasbro Distributore: Paramount Pictures

Paramount Pictures Durata: 165 minuti

165 minuti Incasso: 1,1 miliardi di dollari

1,1 miliardi di dollari Dove vederlo in streaming: Amazon Prime Video

L'Era dell'Estinzione inizia con i Transformers che vivono da fuorilegge, dopo gli eventi di Dark of the Moon. Optimus Prime è estremamente danneggiato e vive a Città del Messico, dove viene scoperto da Cade Yeager (Mark Wahlberg) e da sua figlia Tessa (Nicola Peltz).

Quando Cade e sua figlia vengono quasi uccisi per aver aiutato Optimus, non hanno altra scelta che aiutare gli Autobot a svelare un mistero che risale all'estinzione dei dinosauri.

Transformers: L'ultimo cavaliere (2017)

Regista: Michael Bay

Michael Bay Sceneggiatura: Art Marcum

Art Marcum Interpreti: Mark Wahlberg, Josh Duhamel

Basato su: Transformers di Hasbro

Casa di produzione: Paramount Pictures, Hasbro

Paramount Pictures, Hasbro Distributore: Paramount Pictures

Durata: 149 minuti

Box office: 605 milioni di dollari

milioni di Dove vedere in streaming: Amazon Prime Video

Poiché i film precedenti hanno parlato del coinvolgimento dei Transformers nelle piramidi, dello sbarco sulla Luna e dell'estinzione dei dinosauri, ci si potrebbe chiedere dove andrà a parare il prossimo film. Ebbene, la prossima tappa è Stonehenge e la corte di Re Artù.

Il governo degli Stati Uniti sta dando la caccia agli Autobot, tanto che ha creato una task force speciale per dar loro la caccia. Cade Yeager ne nasconde molti nella sua discarica. Presto scopre che, in un lontano passato, un gruppo di Transformers ha dato a Merlino un bastone per aiutare Re Artù. Quel bastone può prosciugare la Terra attraverso Stonehenge. Ora Cade deve collaborare con gli Autobot rimasti per rintracciare quel bastone prima che lo faccia il governo o Megatron.

Transformers: L'ascesa delle bestie (2023)

Regista: Steven Caple Jr

Steven Caple Jr Sceneggiatura: Joby Harold

Joby Harold Interpreti: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ron Perlman

Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ron Perlman Basato su: Transformers di Hasbro

Transformers di Hasbro Casa di produzione: Paramount Pictures

Paramount Pictures Distributore: Paramount Pictures

Paramount Pictures Dove si può vedere: Uscita prevista nel 2023

Il prossimo film dell'universo Transformers uscirà l'anno prossimo e i fan della serie Beast Wars: Transformers della fine degli anni '90 dovrebbero essere entusiasti. Si prevede infatti che il film includa i Transformers che si trasformano in animali invece che in auto e aerei.

Detto questo, Optimus Prime e Megatron dovrebbero tornare nel film. Ron Perlman si unirà al cast nel ruolo di Optimus Primal, il leader dei Maximals che si trasforma in un gorilla.

Anche Anthony Ramos e Dominique Fishback dovrebbero recitare nel prossimo film. La regia è affidata a Steven Caple Jr.

Versione senza spoiler: I film di Transformers in ordine

I film dei Transformers in ordine cronologico

OK, ecco la versione sintetica della guida di cui sopra. È priva di spoiler.

Bumblebee (2018)

Transformers (2007)

Transformers: La vendetta del caduto (2009)

Transformers: Il buio della luna (2011)

Transformers: L'era dell'estinzione (2014)

Transformers: L'ultimo cavaliere (2017)

Transformers: L'ascesa delle bestie (2023)

Film di Transformers in ordine di data di uscita nelle sale

Ecco un elenco di tutti i film ordinati in base alla data di uscita nei cinema.

Transformers (2007)

Transformers: La vendetta del caduto (2009)

Transformers: Il buio della luna (2011)

Transformers: L'era dell'estinzione (2014)

Transformers: L'ultimo cavaliere (2017)

Bumblebee (2018)

Transformers: L'ascesa delle bestie (2023)

