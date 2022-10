Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Per molte persone, i telefoni sono diventati il dispositivo principale per il consumo di contenuti. Tuttavia, alcuni contenuti meritano di essere guardati su uno schermo più grande e, magari, con un sistema audio di alto livello.

Certo, oggigiorno molte persone possiedono Smart TV e molti contenuti sono accessibili tramite le app native del televisore. Ma c'è sempre qualcosa che manca nell'elenco, e questo non accade quasi mai con gli smartphone, che possono accedere praticamente a tutto.

Quindi, come si fa a condividere i contenuti dal telefono Android al televisore? Esistono vari metodi e sono tutti abbastanza facili da configurare, quindi vediamo come collegarsi.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Connessione wireless con Chromecast o Android TV

Il nostro metodo preferito per collegare i telefoni Android al grande schermo è Chromecasting. Per farlo, è necessario acquistare un dispositivo Chromecast di Google o avere un televisore con Chromecast integrato. La maggior parte delle smart TV basate su Android dispone di questa funzionalità senza bisogno di hardware aggiuntivo.

La buona notizia è che i dongle Chromecast sono molto convenienti e se si opta per il più recente Chromecast con Google TV, è possibile trasformare qualsiasi vecchio televisore in una TV Android completa a un prezzo ragionevole.

Se avete bisogno di configurare un Chromecast, abbiamo una semplice guida che potete seguire qui. Una volta avviato, tutto ciò che dovete fare è cercare l'icona cast a forma di quadrato all'interno delle app sul vostro telefono Android; la maggior parte dei fornitori di contenuti ne avrà una.

Quando si tocca l'icona cast, il contenuto dell'app verrà trasmesso in streaming sul televisore anziché sul telefono e si potrà controllare la riproduzione con il telefono.

Se il contenuto desiderato non è dotato di un pulsante di cast, non preoccupatevi, potete comunque trasmetterlo al televisore. Dovrete solo eseguire il mirroring dello schermo.

Il mirroring dello schermo si attiva in modo diverso sui vari dispositivi: su un Google Pixel, ad esempio, è sufficiente tirare giù la tendina delle notifiche/impostazioni e toccare Screen Cast. Lo stesso vale per i telefoni Realme, Oppo e OnePlus. Anche su Samsung funziona allo stesso modo, ma si chiama Smart View.

Se non riuscite a trovare un'opzione di screencast sul vostro telefono, provate ad aprire il menu delle impostazioni e a cercare "Cast": spesso troverete qualcosa lì dentro.

Connessione via cavo con un adattatore

Se Chromecasting non è adatto alle vostre esigenze, potete sempre collegarvi alla vecchia maniera. Questo metodo è particolarmente adatto per i giochi in mobilità, in quanto ha una latenza molto più bassa rispetto a un collegamento wireless. Inoltre, se si collega un controller wireless, è possibile utilizzare il telefono come se fosse un Nintendo Switch.

Per quanto riguarda gli adattatori, le opzioni sono numerose, ma molto probabilmente si tratta di un adattatore da USB-C a HDMI. Avrete poi bisogno di un cavo HDMI per collegare il televisore all'adattatore.

Un'altra grande opzione è un hub USB-C, che consente di collegare altri dispositivi USB e persino di ricaricare il telefono mentre è collegato. Affinché questi adattatori funzionino correttamente, il telefono deve supportare la modalità HDMI Alt.

I telefoni più vecchi con micro USB possono ancora funzionare, ma è necessario un adattatore diverso e assicurarsi che il telefono supporti MHL.

Una volta collegato, lo schermo verrà riprodotto sul televisore, proprio come se si stesse effettuando lo screencasting in modalità wireless. Alcuni telefoni, come ad esempio Samsung, supportano un'esperienza desktop in stile Windows quando sono collegati via HDMI. In questo caso, è possibile scegliere tra l'esperienza desktop e il mirroring dello schermo.

Streaming wireless DLNA

Se non volete acquistare nulla e avete già una smart TV o una console di gioco, è molto probabile che queste supportino lo streaming DLNA tramite Wi-Fi.

Questa tecnologia funziona in modo un po' diverso da Chromecasting: non sarà possibile effettuare il mirroring dello schermo, né guardare contenuti protetti da DRM come Netflix.

Tuttavia, sarà possibile trasmettere in modalità wireless foto, video e musica al televisore, che è l'obiettivo di molte persone.

Il modo più semplice per farlo è scaricare un'applicazione per il casting DLNA sul telefono Android: ce ne sono molte tra cui scegliere, ma le opzioni più diffuse sono AllCast, Cast to TV e LocalCast.

Scritto da Luke Baker.