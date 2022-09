Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Negli ultimi tempi abbiamo sentito parlare molto di un Chromecast più economico con Google TV, con l'aspettativa che venga lanciato durante l'imminente evento Made by Google del 6 ottobre.

Tuttavia, il lancio è avvenuto in sordina, senza quasi nessuna fanfara, ed è disponibile da subito.

Il Chromecast con Google TV HD è presente negli store online di Google negli Stati Uniti e nel Regno Unito, al prezzo di 29,99 dollari e 34,99 sterline. La spedizione avverrà in tempi relativamente brevi.

In Europa centrale il prezzo è di 39,99 euro.

Google ora etichetta il suo dispositivo di streaming esistente come "4K", mentre il nuovo modello è "HD". Quest'ultimo offre una risoluzione delle immagini di 1080p per coloro che non hanno bisogno dell'Ultra HD.

Entrambi supportano l'HDR, tuttavia, per colori più realistici e un maggiore contrasto. Ognuno di essi supporta Google Assistant attraverso un telecomando vocale incluso e può controllare molti dispositivi domestici intelligenti. È inoltre possibile trasmettere contenuti tramite smartphone, tablet o PC e si può giocare con i giochi Stadia cloud su entrambi.

L'unica altra differenza principale è che la versione Chromecast con Google TV HD è disponibile solo in bianco, mentre l'edizione 4K è disponibile anche nei colori sky (azzurro) e sunrise (arancione rosato).

A differenza dei vecchi dispositivi Chromecast, i Chromecast con Google TV funzionano come media streamer senza bisogno di lanciare prima i contenuti. Basta collegare uno dei due dispositivi a una porta HDMI e si parte.

Scritto da Rik Henderson.