Google TV migliorata grazie agli aggiornamenti delle prestazioni

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha apportato un aggiornamento delle prestazioni al dispositivo Chromecast con Google TV, mentre le smart TV che utilizzano la piattaforma riceveranno presto un aggiornamento del sistema.

I miglioramenti includono ottimizzazioni della CPU che rendono l'esperienza di Google TV più fluida. Il tempo di caricamento della homescreen all'avvio è stato ridotto, ad esempio, mentre la navigazione tra i programmi è più rapida.

Anche l'esperienza della scheda "Per te" è stata ottimizzata, con una navigazione migliorata. Anche la scheda "Live" si carica più rapidamente.

Inoltre, i profili dei bambini sono stati ottimizzati meglio.

Non è nemmeno necessario aggiornare l'hardware, perché ora Google TV utilizza meno RAM e quindi funzionerà in modo più efficiente sui dispositivi esistenti.

Con questo aggiornamento è stata migliorata anche la gestione dello spazio di archiviazione. Un menu "Libera spazio di archiviazione" consente di cancellare la cache e disinstallare le app che non si utilizzano, in modo da risparmiare spazio sul dispositivo o (quando arriverà l'aggiornamento) sulla smart TV.

Sono stati apportati altri piccoli ritocchi e miglioramenti "sotto il cofano" per migliorare ulteriormente le prestazioni.

L'aggiornamento è ora disponibile per Chromecast con Google TV. Il dispositivo dovrebbe averlo installato automaticamente, ma in caso contrario è necessario andare nelle impostazioni per assicurarsi di avere la versione più recente.

Scritto da Rik Henderson.