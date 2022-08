Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha notato il cambiamento nel modo in cui vengono utilizzati i televisori da quando la pandemia ci ha costretti a cambiare le nostre abitudini. Non sono più solo per il consumo di contenuti, ma sono spesso utilizzati per seguire allenamenti, videoconferenze e altro ancora.

Per questo motivo, il marchio sta cercando di adattare meglio il suo servizio Google TV per supportare queste nuove abitudini, e per farlo ha bisogno che i suoi partner aumentino le loro specifiche.

Il mese scorso, Google ha tenuto un evento per i partner a porte chiuse. Durante questo incontro, l'azienda ha discusso i piani per il futuro di Android TV e dei dispositivi Google TV.

Il protocollo ha appreso ciò che è stato discusso durante l'evento e ha pubblicato un rapporto che ci dà un'anticipazione di ciò che è in serbo per il sistema di intrattenimento del nostro salotto.

Google sta cercando di integrare funzioni di fitness-tracking catturando dati in tempo reale da un FitBit o da un dispositivo Wear OS, che potranno poi essere visualizzati sullo schermo.

In effetti, dovrebbe fornire un'esperienza più accessibile simile a quella di Peloton, in cui è possibile seguire un allenamento sul grande schermo, pur potendo vedere la frequenza cardiaca, le calorie bruciate e così via.

Secondo le diapositive ottenute dal Protocollo, l'integrazione del fitness tracking sarà introdotta non prima del 2023.

Google sta anche studiando un modo per integrare maggiormente le piattaforme TV basate su Android con il suo ecosistema di smart home.

Vuole consentire agli utenti di accedere ai controlli della casa intelligente e di visualizzare i feed delle telecamere di sicurezza senza interrompere la normale visione.

La migliore integrazione con la smart home arriverà probabilmente dopo le funzioni di fitness e sarà implementata nel corso del 2024.

Più immediatamente, tuttavia, Google sta lavorando per consentire ai clienti di utilizzare gli altoparlanti Nest come audio wireless per Google TV.

Alla fine, questa funzione dovrebbe essere estesa anche ai sistemi audio wireless di terze parti.

Infine, Google sta pianificando di aggiungere la funzionalità di accoppiamento rapido ai Pixel Buds, per consentire un accoppiamento rapido e semplice con il televisore.

Tutte queste funzioni avanzate richiedono però un po' di potenza di calcolo in più, per cui il marchio chiede ai produttori di prodotti Google e Android TV di includere 16 GB di RAM o più nei loro televisori basati su Android 13.

Stranamente, il Chromecast di Google con Google TV ha solo 8 GB di RAM, quindi sarà interessante vedere se il suo dispositivo supporterà tutte queste nuove funzioni.

Scritto da Luke Baker.