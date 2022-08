Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Immaginate di poter ottenere canali televisivi gratuiti in streaming, ma senza scaricare un'applicazione o iscrivervi a un nuovo servizio. Se possedete un dispositivo Google TV, siete fortunati.

9to5Google ha esaminato l'ultima versione dell'app launcher di Android TV e ha scoperto che il suo codice contiene menzioni della piattaforma di streaming Google TV (precedentemente chiamata Android TV) che offre canali gratuiti, supportati da pubblicità e canali televisivi in diretta. Secondo il testo, è previsto il lancio di un set iniziale di 50 canali. Non sarà necessario scaricare un'app separata per accedere a questi canali, che sono descritti come "Canali Google TV" all'interno dell'app launcher.

In base a una descrizione all'interno dell'app, dovrebbe esserci una varietà di "notizie, sport, film e spettacoli". La fuga di notizie include anche un grafico che mostra 30 dei canali in arrivo. I canali sono i seguenti:

ABC News Live

America's Test Kitchen

Classici americani

Il manicomio

Battery Pop

Notizie CBC

ChiveTV

Deal or No Deal

Tribunale del Divorzio

Commedia da bar a secco

FailArmy

Filmrise Film gratis

Film Hallmark e altro

È l'ora dello spettacolo all'Apollo!

LOL di Kevin Hart! Rete

Amore per la natura

Cinema nero Maverick

MooviMex

Visione della natura

NBC News Now

Newsmax TV

Ficcanaso

Il collettivo degli animali domestici

Power Nation

Reelz

Teletubbies

Oggi tutto il giorno

Occhiali per i toon

USA Oggi

World Poker TourWu Tang Collection TV

Xumo Crime TV

Xumo Film

Xumo Western

Questi "canali Google TV" contengono la solita serie di canali gratuiti trasmessi via Internet, come ABC News Live, NBC News Now e USA Today. Ma ci sono anche alcuni programmi a caso, come Divorce Court e Deal or no Deal. Personalmente, uno dei canali più interessanti è Hallmark Movies. Sarà divertente durante le festività natalizie, se Hallmark riempirà il canale con tutti i suoi nuovi e smielati speciali di Natale.

Ehi, la TV gratuita è la TV gratuita. Google è riuscita a concludere accordi con alcuni canali e marchi famosi. Ma ricordiamo che la piattaforma TV Plus di Samsung ha più di 200 canali gratuiti e la piattaforma Channels di LG ne ha più di 175. Inoltre, molti dei nuovi televisori di Google hanno un'offerta di canali gratuiti. Inoltre, molti dei nuovi canali di Google TV sono già disponibili sulle piattaforme di streaming TV gratuite o economiche della concorrenza, tra cui Pluto TV, Philo e Sling TV.

