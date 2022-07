Chromecast con Google TV ha uno sconto di 20€ in questo momento

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Siamo di nuovo nella stagione dei saldi estivi e, mentre la maggior parte dell'attenzione è rivolta al Prime Day, alcuni produttori stanno riducendo i prezzi nello stesso periodo, tra cui Google.

Il Chromecast con Google TV ha subito una riduzione dei prezzi presso molti rivenditori nel Regno Unito, con uno sconto di 20 sterline sul prezzo richiesto, il che lo rende un ottimo momento per l'acquisto.

Chromecast con Google TV: risparmio di 20 euro Il Chromecast con Google TV si collega direttamente al televisore, rendendolo intelligente con una gamma completa di servizi di streaming e il supporto di Google Assistant. Ora è a soli € 39,99. Visualizza offerta

Il Chromecast con Google TV offre tutte le funzioni di Chromecast, in modo da poter trasmettere contenuti dal telefono o dal laptop direttamente al televisore, ma grazie a Google TV, c'è anche un'interfaccia utente sofisticata, che lo rende un notevole passo avanti rispetto ai precedenti dispositivi Chromecast.

C'è anche un ottimo telecomando, che include l'accesso a Google Assistant, in modo da poter non solo cercare le cose da guardare, ma anche usarlo per controllare i dispositivi domestici intelligenti o semplicemente per fare domande.

È anche un apparecchio dalle ottime prestazioni, che supporta una gamma completa di servizi di streaming (non c'è 4OD, ma tutto il resto è coperto nel Regno Unito) e supporta gli ultimi standard 4K HDR. Abbiamo riscontrato che offre ottime prestazioni, con una connessione stabile. È ottimo anche se acquistate i vostri film da Google, perché tutto avviene senza interruzioni.

Scritto da Chris Hall.