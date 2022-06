Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Si dice che Google stia lavorando a un dongle di streaming video Chromecast più economico, con una risoluzione massima di 1080p. Si pensa che si chiamerà Chromecast HD con Google TV. Ora, un nuovo documento depositato presso la Federal Communications Commission degli Stati Uniti, recentemente individuato da Droid-Life, indica che Google sta per lanciare il dispositivo.

La documentazione indica il dispositivo come"Google G454V" e non include alcuna immagine rivelatrice. Descrive invece il dispositivo come "wireless" con supporto per Wi-Fi 802.11ac a doppia banda da 2,4 GHz e 5 GHz e Bluetooth LE. Include anche un diagramma di tutte le connessioni del dispositivo. Il dispositivo sembra collegarsi direttamente a un monitor LCD senza cavi intermedi e dispone di un telecomando wireless e di un auricolare Bluetooth. L'unico cavo collegato è un cavo di alimentazione USB.

Sommando il tutto, sembra un dispositivo da mettere dietro uno schermo, il che significa che potrebbe essere un nuovo Chromecast, anche quello che si dice essere più economico.

Non tutti i dispositivi che passano per l'FCC vengono lanciati, ma i produttori non li presentano fino a quando non sono pronti a rilasciarli. Il presunto Chromecast economico dovrebbe arrivare in autunno.

Dato che l'attuale Chromecast con Google TV offre 4K HDR a 50 dollari, c'è da chiedersi quanto potrebbe costare una versione più economica.

Scritto da Maggie Tillman.