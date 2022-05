I profili stanno finalmente arrivando su Google TV: Ecco come configurarli

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google ha annunciato di essere pronta a lanciare i profili su Google TV.

I profili consentiranno a diversi utenti di effettuare il login con il proprio account Google, di ottenere raccomandazioni personalizzate e di far sì che Google adatti le proprie raccomandazioni a ciascun individuo.

Ciò significa che in una famiglia tipica, ad esempio, il papà non riceverà raccomandazioni influenzate dai programmi che guardano i bambini.

Quando abbiamo recensito il Chromecast con Google TV, questa era una delle critiche mosse e un chiaro punto a sfavore rispetto a dispositivi come Roku o Fire TV di Amazon.

Ma Google sembra andare oltre con questi profili, in quanto sono collegati a un account Google, invece di essere solo una sottodivisione.

Se state impostando un profilo per adulti, le app e i login esistenti verranno comunque utilizzati, quindi non dovrete accedere a Netflix con ogni profilo che impostate, anche se i profili per bambini sono gestiti in modo leggermente diverso.

Inoltre, la maggior parte dei servizi ha comunque un proprio profilo, quindi potreste trovarvi ad aprire il vostro profilo su Google TV e poi doverlo riaprire su Netflix o qualsiasi altro servizio stiate guardando.

Google afferma che l'aggiornamento è in distribuzione dal 23 maggio 2022 e dovrebbe arrivare entro le prossime due settimane.

Aggiungere un profilo a Google TV è facile, basta seguire i passaggi indicati di seguito.

Dalla schermata iniziale di Google TV, selezionate l'immagine del profilo in alto a destra. Selezionate il vostro nome +Aggiungi account. Accedere all'account Google che si desidera aggiungere. Selezionare i servizi che si desidera inserire nel profilo.

Tutto qui! All'avvio del dispositivo verrà presentata una pagina del profilo, in modo da poter scegliere il profilo corretto quando si guarda in una Google TV.

Scritto da Chris Hall.