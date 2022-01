Chromecast con Google TV 2 potrebbe essere un modello 1080p più economico

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ieri abbiamo parlato di una potenziale nuova versione del Chromecast con Google TV dopo che un dispositivo con il nome in codice "Boreal" è apparso nelle conversazioni online.

Ma all'epoca si presumeva che il nuovo modello di Google potesse essere un sostituto.

Ora si afferma che Boreal potrebbe effettivamente essere una variante aggiuntiva, una con uscita video 1080p anziché 4K. Sarà anche un'alternativa più economica per chi ha un budget limitato, per competere direttamente con Amazon Fire TV Stick e/o Fire TV Stick Lite.

Il protocollo scrive che potrebbe anche chiamarsi Chromecast HD con Google TV, piuttosto che Google TV 2, e sarà basato sulla CPU Amlogic S805X2 e sulla GPU Mali-G31 per contenere i costi. Cita una "fonte con una profonda conoscenza dei piani dell'azienda".

Naturalmente, Google non è nuovo al gioco per dispositivi di streaming e in passato ha offerto dongle più economici. Il suo primo Chromecast costava meno di £ 40 quando è stato lanciato nel 2013 e al giorno d'oggi puoi acquistare un Chromecast di ultima generazione per un minimo di £ 20.

Ha certamente senso immettere sul mercato un modello più economico, non solo per espandere la base di utenti di Google TV, ma anche per incoraggiare più utenti a iscriversi al servizio di cloud gaming dell'azienda, Stadia .

Scritto da Rik Henderson.