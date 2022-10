Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il lettore di PBS America è ora disponibile nel Regno Unito, come parte della gamma di servizi televisivi on demand gratuiti Freeview Play.

Attualmente è in distribuzione su tutti i televisori e i dispositivi abilitati a Freeview Play e offre una programmazione di documentari, factual e arte da guardare in streaming.

Include contenuti come Frontline e le numerose serie sulla storia americana del famoso regista Ken Burns.

"Siamo entusiasti di essere il partner di PBS America nel Regno Unito", ha dichiarato Deep Halder, Chief Commercial Officer di Freeview Play.

"Siamo ora in grado di offrire undici player on-demand, con oltre il 95% della programmazione più seguita nel Regno Unito, oltre a nuovi titoli esclusivi, tutti gratuiti. Non c'è mai stato un momento migliore per diventare uno spettatore di Freeview Play".

Freeview Play offre anche l'accesso a contenuti on demand e catch-up attraverso BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5, UKTV Play, CBS Catchup Channels UK, Legend, STV Player, POP Player e BBC Sounds. È possibile scorrere a ritroso la guida elettronica dei programmi Freeview sul televisore e avviare i programmi che si sono persi.

In alternativa, i servizi possono essere trovati attraverso l'interfaccia Explore Freeview Play sul canale 100.

È disponibile su molti televisori digitali e set-top-box in chiaro nel Regno Unito. È possibile verificare se il proprio dispositivo è incluso nell'elenco dei produttori nell'elenco dei prodotti di Freeview.

Scritto da Rik Henderson.