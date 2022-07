Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'applicazione Explore Freeview Play per smart TV è stata aggiornata con un nuovo look, un'ulteriore sezione dedicata ai cofanetti e un ampliamento dei generi consigliati.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità di creare liste di desideri in una nuova area "I miei spettacoli".

Il nuovo design sostituisce lo sfondo bianco con un tema più scuro e le immagini sono state ampliate per mettere in evidenza i contenuti.

È stata aggiunta una sezione dedicata ai cofanetti, a cui si può accedere tramite la barra dei menu nella parte superiore dello schermo. Qui si trovano le serie complete da guardare in streaming dai partner di Freeview, tra cui BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 e UKTV Play. Mettendo i cofanetti nello stesso posto, è più facile trovare gli spettacoli e le stagioni che si desidera guardare senza dover entrare in ogni app individualmente.

Anche gli strumenti di ricerca e raccomandazione di Freeview sono stati migliorati in Explore Freeview Play. Ora vengono consigliati programmi di diversi generi, tra cui cibo, musica e arte, scienza e natura e storia. Si aggiungono alle raccomandazioni già esistenti in materia di commedia, dramma, intrattenimento, ecc.

"Siamo in continua evoluzione e aggiungiamo nuove funzioni gratuite per offrire un valore eccellente ai consumatori", ha dichiarato Owen Jenkinson di Freeview Play.

Explore Freeview Play è facilmente accessibile attraverso il canale 100 sulle smart TV abilitate a Freeview Play.

Scritto da Rik Henderson.