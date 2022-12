Disney+ Basic con pubblicità ora disponibile negli Stati Uniti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Disney ha ufficialmente lanciato il suo piano ad-supported per Disney+.

Annunciato per la prima volta un mese fa, il nuovo livello Disney+ Basic costa 7,99 dollari al mese. Si tratta di 3 dollari in meno rispetto a Disney+ Premium, ma sarà caratterizzato dalla pubblicità di oltre 100 marchi su tutti i contenuti trasmessi in streaming.

Inoltre, gli abbonati a Disney+ Basic non hanno accesso ad alcune funzioni di Premium, come il download per la visione offline e GroupWatch. Anche la riproduzione audio Dolby Atmos è attualmente disponibile solo per gli abbonati Premium.

A differenza di altri servizi di streaming con livelli ad-supportati, Disney+ consente tuttavia di vedere immagini 4K Ultra HD con HDR10 / Dolby Vision per i suoi membri Basic. Include inoltre profili, controlli parentali, streaming simultaneo su un massimo di quattro dispositivi e accesso all'intera libreria di spettacoli e film.

L'abbonamento a Disney+ Premium costa 10,99 dollari al mese, 109,99 dollari per un anno negli Stati Uniti.

Esistono anche altri modi per abbonarsi a Basic, tra cui Hulu e ESPN+.

Il pacchetto Disney Bundle Duo Basic include Disney+ (con pubblicità) e Hulu (con pubblicità) per 9,99 dollari al mese. Il pacchetto Disney Bundle Trio Basic include Disney+ (con pubblicità), Hulu (con pubblicità) e ESPN+ (con pubblicità) per 12,99 dollari al mese.

Esiste anche un pacchetto Hulu (con pubblicità) + Live TV che include Hulu (con pubblicità) + Live TV, Disney+ (con pubblicità) ed ESPN+ (con pubblicità) per 69,99 dollari al mese.

Al momento, il Regno Unito, l'Europa e la maggior parte degli altri territori Disney+ al di fuori degli Stati Uniti non offrono un livello con supporto pubblicitario.

Scritto da Rik Henderson.