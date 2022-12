EE Pocket-lint Awards 2022: servizio di streaming televisivo dell'anno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Le piattaforme di streaming per l'intrattenimento continuano a crescere e ora ci sono più opzioni che mai per lo streaming dei contenuti più recenti e più belli direttamente sul televisore, sul laptop o sullo smartphone.

Si tratta di una categoria molto combattuta, con molte opzioni eccellenti che si contendono il primo posto.

Con i progressi non solo nella qualità dei contenuti esclusivi prodotti per questi servizi, ma anche nei miglioramenti dell'esperienza utente e della qualità degli streaming, c'è molto da considerare.

Ma ai nostri EE Pocket-Lint Awards annuali può esserci un solo campione. Ecco i risultati per il 2022.

Servizio di streaming TV dell'anno: Disney+

Disney+ non è in circolazione da molto tempo come altri concorrenti, ma in un periodo di tempo relativamente breve, la piattaforma si è affermata come un abbonamento indispensabile per gli appassionati di quasi tutti i generi. Questo è particolarmente vero per gli amanti della Marvel, di Star Wars e, naturalmente, della Disney.

Con alcuni dei migliori programmi originali in circolazione, la maggior parte dei quali è disponibile in 4K con Dolby Vision e Dolby Atmos, Disney+ offre contenuti eccellenti con una fedeltà superba.

Che preferiate le grintose avventure spaziali di Star Wars Andor, la nostalgia comica di Chip 'n' Dale Rescue Rangers o le stranezze dark di Marvel's Moon Knight, su Disney+ ce n'è davvero per tutti i gusti.

Molto apprezzato: Netflix

C'è un motivo per cui Netflix è uno dei servizi di streaming più popolari, e non è perché è uno dei più vecchi, ma perché offre costantemente alcuni dei migliori programmi originali.

Nel 2022 abbiamo visto Stranger Things che continua a conquistare il mondo, la splendida conclusione di Ozark e la rivisitazione del cult La bambola russa , solo per citare alcuni degli spettacoli di una serie assolutamente ricca.

Quest'anno Netflix ha anche lanciato il suo nuovo livello ad-supported, offrendo un'opzione più economica per espandere il suo pubblico già enorme.

Il meglio del resto

Mentre Disney+ si è aggiudicato il primo posto e Netflix si è piazzato al secondo, gli altri nominati hanno portato molto in tavola nel 2022. Amazon Prime Video ha continuato a offrire eccellenti show originali come Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere e The Boys. Apple TV+ ci ha portato successi come Severance e Ted Lasso. BBC iPlayer ci ha portato la programmazione in 4K HDR senza bisogno di un abbonamento. Infine, Now ci ha portato gli Sky Originals e i successi di HBO come House of the Dragon.

Cosa sono i Pocket-lint Awards?

Gli EE Pocket-lint Awards si svolgono ogni anno per celebrare il meglio della tecnologia degli ultimi 12 mesi. Per essere presi in considerazione per i premi, i prodotti devono essere sottoposti a una revisione completa da parte del team di Pocket-lint e la valutazione avviene verso la fine dell'anno. Attraverso un processo di longlisting e shortlisting, la giuria di esperti assegna un punteggio ai dispositivi per decretare il vincitore assoluto e il secondo classificato.

I Pocket-lint Awards sono stati assegnati per la 19a volta nel 2022.

Scritto da Luke Baker. Modifica di Britta O'Boyle.