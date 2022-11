Guarda in streaming lo Speciale Vacanze di Guardiani della Galassia su Disney+

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Non ci si aspettava che Kevin Bacon si unisse al Marvel Cinematic Universe, ma ecco che nasce un nuovo speciale natalizio.

Proprio quando pensavate che Wakanda Forever fosse la grande uscita Marvel dell'anno, ecco che arriva un nuovo film che la sbaraglia. Questo breve film dura meno di 50 minuti su Disney+, ma ci permette di osservare le star di Guardiani della Galassia mentre cercano di realizzare il Natale perfetto di Star-Lord. E per qualche motivo questo comporta il rapimento di Kevin Bacon.

Restate con me, c'è un motivo. Molto probabilmente, c'è un motivo.

Il fulcro dell'intera vicenda è costituito da due personaggi che tutti amiamo ma che non hanno mai avuto il tempo che meritano sullo schermo. Ovviamente si tratta di Drax e Mantis, che formano un duo comico. La descrizione dell'intera vicenda si ferma qui perché, francamente, discutere ulteriormente rischierebbe di rovinare quella che potrebbe diventare una tradizione natalizia per molti.

Immaginate un mondo in cui tutti guardiamo National Lampoon's Christmas Vacation, Love Actually e Guardians of the Galaxy Holiday Special ogni Natale.

Scommetto che non ve lo aspettavate, vero? Per guardarli è necessario un abbonamento a Disney+, ovviamente, ma con così tanto materiale disponibile in streaming non si può sbagliare.

Scritto da Oliver Haslam.