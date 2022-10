Disney+ è la nuova casa di Doctor Who negli USA e in Europa

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La BBC e la Disney stanno collaborando per le future serie di Doctor Who: Disney+ diventerà la nuova casa per le prossime stagioni dello show al di fuori del Regno Unito e dell'Irlanda.

Ciò include la prossima stagione, con Ncuti Gatwa nel ruolo del Dottore, che sarà disponibile esclusivamente su Disney+ negli Stati Uniti e nell'Europa centrale, e sulla BBC - incluso iPlayer - nel Regno Unito e in Irlanda.

Il nuovo showrunner, Russell T Davies, spera che Disney+ aiuti la serie a raggiungere una nuova generazione di fan: "Amo questa serie e questo è il meglio dei due mondi: con la visione e la gioia della BBC e di Disney+ insieme possiamo lanciare il TARDIS in tutto il pianeta", ha dichiarato.

Doctor Who tornerà nel novembre 2023 con una serie di tre episodi speciali con protagonista David Tennant nei panni del Quattordicesimo Dottore. Tornerà al ruolo che ha interpretato dal 2005 al 2010 (quando era il Decimo Dottore) come parte delle celebrazioni per il 60° anniversario dello show.

Si rigenererà poi nel Quindicesimo Dottore, Gatwa, nella stagione festiva successiva.

Chi vuole vedere come Jodie Whittaker è diventata Tennant deve guardare l'episodio speciale "Il potere del Dottore", proiettato di recente.

Scritto da Rik Henderson.