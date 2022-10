Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo che Disney+ ha già confermato che lancerà un livello con supporto pubblicitario negli Stati Uniti, secondo un nuovo rapporto anche questo livello perderà delle caratteristiche.

Il nuovo livello Disney+ obbligherà le persone a guardare le pubblicità in cambio di uno sconto di 3 dollari al mese: pagheranno 7,99 dollari al mese invece dei soliti 10,99 dollari. Ma se da un lato molti potrebbero essere disposti a guardare le pubblicità per risparmiare, dall'altro potrebbero doversi accontentare di meno funzioni. In particolare quelle che consentono di guardare i contenuti con amici e familiari che non si trovano nella stessa stanza.

Secondo il codice scoperto dall'ingegnere Steve Moser, il livello Disney+ supportato dagli annunci pubblicitari non sembra supportare né GroupWatch né SharePlay di Apple, due funzioni che consentono di guardare gli stessi contenuti contemporaneamente anche se in luoghi diversi. Sebbene alcune persone non utilizzino mai tali funzioni, questo potrebbe essere un duro colpo per coloro che fanno un uso intensivo di GroupWatch o SharePlay.

Una chicca di Disney+ Basic (livello ad-supported): "Groupwatch e Shareplay non disponibili per gli account del livello annunci". pic.twitter.com/KuTeJiCEtn- Steve Moser (@SteveMoser) 24 ottobre 2022

Non è immediatamente chiaro il motivo di questa decisione, anche se è possibile che si tratti di una limitazione tecnica legata al modo in cui Disney+ gestirebbe le diverse pubblicità che due spettatori distanti guarderebbero.

Qualunque sia la ragione, Disney+ non è l'unico che sta trattenendo le funzioni per il suo livello più economico: Netflix ha recentemente confermato che coloro che scelgono il suo livello ad-supported non saranno in grado di scaricare i contenuti per la visione offline. Almeno non al momento del lancio.

Scritto da Oliver Haslam.