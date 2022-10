Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il prossimo grande film Marvel, Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ha ricevuto il suo primo trailer. Potete vederlo qui sopra.

Oltre a Paul Rudd nei panni di Ant-Man/Scott Lange, il nuovo film della Marvel avrà come protagonisti Evangeline Lilly nei panni della fidanzata di Scott, Hope van Dyne, Kathryn Newton nei panni di Cassie Lange (la figlia di Scott) e Jonathan Majors nei panni di Kang, l'ultimo supercriminale del MCU introdotto l'anno scorso in Loki. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia esplora il Regno Quantico - "interagendo con strane nuove creature e imbarcandosi in un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile", secondo la descrizione della Marvel.

La famiglia viene trasportata nel Regno Quantico dopo che la figlia di Scott, Cassie, costruisce una macchina che accidentalmente li spedisce lì.

Il Regno Quantico è una dimensione del multiverso. È piuttosto segreto e sembra che Janet abbia alcuni dettagli sul tempo trascorso nel regno che non ha ancora raccontato al gruppo. Inoltre, non dimenticate: Dopo gli eventi di Avengers: Infinity War, Scott è rimasto bloccato lì e in Endgame lo ha descritto come un proprio universo microscopico. Infatti, i Vendicatori hanno sfruttato le regole temporali del regno per invertire lo schiocco di Thanos.

Al Comic-Con di San Diego, il regista Peyton Reed ha dichiarato: "Eravamo entusiasti di poter fare un terzo film di Ant-Man e di realizzare una trilogia. E sapevamo che se avessimo voluto farlo, avremmo voluto fare alcune cose in modo diverso. Volevamo davvero fare una svolta a sinistra e realizzare un film che fosse ancora più epico, ma che continuasse a far progredire la storia di queste dinamiche familiari e di tutto ciò che sta accadendo tra Scott, Hope e Cassie".

Reed ha proseguito: "Cassie ora ha 18 anni e forse Scott non sa bene come relazionarsi con lei da adulto perché ha perso quei cinque anni a causa degli eventi di Endgame. . . E sapevamo anche che volevamo mettere i nostri eroi contro un avversario molto, molto temibile. Sono cresciuto leggendo i fumetti e conoscevo il personaggio di Kang il Conquistatore, che è uno dei grandi personaggi cattivi dei fumetti, quindi poter mettere i nostri eroi contro Kang il Conquistatore è stata una cosa enorme per noi. Abbiamo fatto le cose in grande, ma anche in piccolo".

Ant-Man and the Wast: Quantumania arriverà nelle sale il 17 febbraio 2023.

Scritto da Maggie Tillman.