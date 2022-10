Disney+ ora supporta il 4K HDR su PlayStation 5

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Disney ha rilasciato una nuova versione dell'applicazione Disney+ per PlayStation 5.

La versione dedicata a PS5 sostituisce quella per PS4 a cui si sono limitati finora i possessori della console current-gen. La qualità dell'immagine è stata portata a 4K HDR per molti spettacoli e film.

"Una parte fondamentale della nostra strategia di espansione globale è incontrare i consumatori ovunque si trovino, ed è per questo che siamo entusiasti di migliorare Disney+ per gli utenti di PlayStation 5", ha dichiarato Jerrell Jimerson, dirigente del settore streaming di Disney.

"La possibilità di supportare lo streaming video 4K HDR sulla piattaforma migliorerà anche l'esperienza di visione per i fan".

Al momento in cui scriviamo, non siamo riusciti ad accedere alla versione PS5 di Disney+ sulla nostra console (nel Regno Unito), quindi è possibile che il rollout richieda un po' di tempo per raggiungere tutte le regioni.

Quando sarà disponibile, si troverà nella sezione Media della schermata iniziale. Potrebbe essere necessario sostituire manualmente la versione PS4 dell'app se la si sta già utilizzando. E ricordate che se l'avete memorizzata su un HDD esterno, quella per PS5 non funzionerà da quella fonte.

Gli ultimi episodi della stagione finale di The Walking Dead sono da poco iniziati su Disney+ nel Regno Unito. Così come Andor, che sta già lottando con The Mandalorian per diventare la migliore serie TV di Star Wars.

Scritto da Rik Henderson.