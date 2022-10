Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Hulu sta per costare 1 dollaro in più per il piano pubblicitario e 2 dollari in più per il piano senza pubblicità. Il gigante dello streaming aumenterà i prezzi il 10 ottobre. Se volete cancellare o cambiare il vostro abbonamento prima che l'aumento dei prezzi entri in vigore, Pocket-lint ha dettagliato tutti i passaggi. È piuttosto semplice e dovrebbe richiedere solo un minuto. Abbiamo anche approfondito la modifica dei prezzi di Hulu.

Quanto costa Hulu ora?

A partire dal 10 ottobre 2022, è possibile abbonarsi a Hulu alle seguenti tariffe:

Prezzo del piano pubblicitario di Hulu: 7 ,99 dollari al mese (invece di 6,99 dollari al mese).

,99 al mese (invece di 6,99 dollari al mese). Prezzo del piano ad-free di Hulu: 14 ,99dollari al mese (invece di 12,99 dollari al mese).

I prezzi dei bundle di Hulu che includono ESPN+ e Disney+ non sono ancora aumentati, ma Hulu ha in programma altri aumenti di prezzo per la fine dell'anno.

Il bundle con Disney+ senza pubblicità, Hulu con pubblicità ed ESPN+ costerà 14,99 dollari al mese (invece di 13,99 dollari al mese), mentre il prezzo per Disney+ senza pubblicità, Hulu ed ESPN+ rimarrà di 19,99 dollari al mese. Disney sta anche lanciando due nuovi piani pubblicitari più economici: 9,99 dollari al mese per Disney+ e Hulu; e 12,99 dollari al mese per Disney+, Hulu ed ESPN+. In breve: quest'anno Disney ha aumentato i prezzi di tutti e tre i suoi servizi di streaming, includendo anche Hulu con Live TV. La guida di Pocket-lint contiene un elenco completo di tutte le variazioni di prezzo .

Come annullare un piano di abbonamento a Hulu

Con Hulu è possibile annullare l'abbonamento in qualsiasi momento.



Se la fatturazione avviene tramite Hulu e si desidera annullare l'abbonamento, andare alla pagina del proprio account su un computer o un browser web mobile. Selezionate Annulla alla voce Il tuo abbonamento. Potrebbe essere visualizzata l'opzione di mettere in pausa l'abbonamento: selezionare Continua per annullare. Una volta annullato, lo stato della pagina dell'Account dovrebbe indicare: "Il tuo abbonamento sarà annullato". Hulu invierà anche un'e-mail di conferma. Continuerete ad avere accesso a Hulu fino alla fine del ciclo di fatturazione corrente. Se annullate l'abbonamento durante un periodo di prova, perderete immediatamente l'accesso a Hulu.

Se pagate Hulu tramite una terza parte, i passi da compiere su per annullare l'abbonamento variano. Infatti, potrebbe essere necessario contattare direttamente il partner di fatturazione. Selezionate il vostro fornitore di terze parti dall'elenco seguente per essere indirizzati alle pagine di supporto di Hulu per ciascuno di essi e ottenere istruzioni specifiche: Apple, Amazon, Comcast Xfinity, Disney, Roku, Spotify, T-Mobile e Verizon.

Come cambiare il piano di abbonamento a Hulu

Avete bisogno di passare al piano più economico di Hulu prima dell'aumento dei prezzi? Nessun problema. Potete facilmente cambiare piano direttamente dalla pagina del vostro account su Hulu.com.

Se la fatturazione viene effettuata direttamente da Hulu, accedete alla pagina del vostro account su un cellulare o un browser web. Cercate la sezione Il tuo abbonamento. Selezionate Gestisci piano. Il vostro piano attuale sarà evidenziato in verde. Per passare a un piano diverso, spostate il piano desiderato da Off a On. È possibile gestire i componenti aggiuntivi anche dalla sezione Abbonamento. Basta attivarli/disattivarli.

Se pagate Hulu tramite una terza parte, i passi da compiere su per cambiare l'abbonamento varieranno. Infatti, potrebbe essere necessario contattare direttamente il partner di fatturazione. Selezionate il vostro fornitore di terze parti dall'elenco seguente per essere indirizzati alle pagine di supporto di Hulu per ciascuno di essi e ottenere istruzioni specifiche: Apple, Amazon, Comcast Xfinity, Disney, Roku, Spotify, T-Mobile e Verizon.

