(Pocket-lint) - Un terzo film su Deadpool è stato confermato già nel 2019, ma all'epoca non è stato rivelato molto al riguardo.

Si sapeva solo che Ryan Reynolds sarebbe tornato a vestire i panni di Wade Wilson e che l'antieroe sarebbe finalmente entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe.

Da allora, abbiamo scoperto che la Disney vuole mantenere un rating R per mantenere l'integrità del personaggio e il tono dei primi due film, e che la regia sarà affidata a Shawn Levy.

Recentemente ci sono stati anche nuovi interessanti sviluppi. Ecco quindi quello che sappiamo finora.

Data di uscita di Deadpool 3

Arriverà nelle sale il 6 settembre 2024

Anche se Deadpool 3 è ancora all'inizio del suo programma di produzione, con le riprese che sarebbero iniziate solo verso la fine del 2022, Ryan Reynolds stesso ha rivelato che il film dovrebbe arrivare nelle sale il 6 settembre 2024.

Deadpool 3: cast e troupe

Ryan Reynolds tornerà nei panni di Wade Wilson / Deadpool, mentre Leslie Uggams riprenderà il suo ruolo di Blind Al.

Forse la notizia più importante è che è stato confermato che Hugh Jackman sfodererà ancora una volta i suoi artigli di adamantio nei panni di Wolverine.

È difficile tenere la bocca cucita su questo film. pic.twitter.com/OdV7JmAkEu- Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 27 settembre 2022

La regia è affidata a Shawn Levy, che ha lavorato con Reynolds in Free Guy e The Adam Project. Gli storici di Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick, hanno scritto la sceneggiatura da una bozza di Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logelin (Bob's Burgers).

Trama e indiscrezioni su Deadpool 3

Non ci sono ancora indizi sulla storia di Deadpool 3, a parte il fatto che farà parte del MCU e che Wolverine sarà coinvolto.

Inoltre, sarà vietato ai minori come i primi due film, e Kevin Feige dei Marvel Studios vuole che il personaggio mantenga lo stesso aspetto, la stessa atmosfera e lo stesso senso dell'umorismo adulto di prima.

Dove vedere Deadpool 3

Non è stato ancora confermato, ma si pensa che Deadpool 3 uscirà nelle sale alla fine del 2024, per poi arrivare su Disney+ qualche mese dopo.

C'è un trailer di Deadpool 3?

Sebbene non ci sia ancora un trailer completo, Ryan Reynolds ha pubblicato un teaser comico sui suoi account social media nel settembre 2022. È possibile vederlo all'inizio di questa pagina.

Cosa guardare prima di Deadpool 3

Naturalmente, prima di vedere Deadpool 3, è bene guardare i primi due film. E dato che il terzo sarà interpretato da Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine, vale la pena di vedere anche tutti i film degli X-Men e di Wolverine.

Nessuno di essi fa parte del MCU (ancora), ma gettano le basi per i personaggi.

Non sappiamo ancora come Deadpool si inserirà nella continuità dei film e degli show televisivi della Marvel, ma considerando che i film di cui sopra e l'intero catalogo del MCU sono disponibili ora su Disney+, spesso in 4K HDR (Dolby Vision) e con audio Dolby Atmos, il mondo è la vostra ostrica.

Scritto da Rik Henderson.