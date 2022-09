Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se siete vissuti negli anni '90, soprattutto da bambini, siete cresciuti guardando Hocus Pocus. La commedia fantasy con Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy ha ricevuto recensioni contrastanti e non è stata un successo al botteghino quando è stata presentata nel 1993. Ma ora è un classico di culto e un must per tutti nel periodo di Halloween. I fan hanno implorato la Disney di realizzare un sequel, e finalmente sta accadendo.

Hocus Pocus 2 uscirà in autunno su Disney+. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'attesissimo sequel, compresa la data di uscita, i dettagli sul casting, i trailer e dove vederlo in streaming.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

squirrel_widget_187869

Hocus Pocus 2 (2022): Cosa c'è da sapere

Innanzitutto, parliamo dell'originale Hocus Pocus. Il film si apre a Salem, nel Massachusetts, nel 1600 e mostra una congrega di streghe malvagie (Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy) che predano i bambini incantandoli con una canzone e nutrendosi delle loro anime. Conosciute come le Sorelle Sanderson, vengono catturate dagli abitanti della città e impiccate per aver ucciso una ragazza, Emily Binx, e per la scomparsa di suo fratello, Thackery.

Hocus Pocus salta poi agli anni '90, dove vediamo l'adolescente Max Dennison (Omri Katz), che si è da poco trasferito in città. Esplora una casa abbandonata con la sorella Dani (Thora Birch) e la loro nuova amica Allison (Vinessa Shaw). Allison, che è superstiziosa, racconta delle streghe di secoli fa che vivevano nella casa. I Dennison ignorano la sua storia, ma poi Max accende una candela a fiamma nera e resuscita accidentalmente le sorelle Sanderson. Ora, con l'aiuto di un gatto magico, che in realtà è Thackery, i ragazzi devono rubare il libro degli incantesimi delle streghe per impedire loro di diventare immortali.

Perché è importante sapere tutto questo? In Hocus Pocus 2, tre giovani donne accendono di nuovo la candela a fiamma nera e riportano accidentalmente le Sorelle Sanderson nella Salem dei giorni nostri. Come le Dennison, devono capire come impedire alle streghe affamate di bambini di creare scompiglio e diventare immortali. La parte migliore del sequel è che Midler, Parker e Najimy hanno ripreso i loro ruoli.

Hocus Pocus 2 (2022): Data di uscita

Data di uscita di Hocus Pocus 2: 30 settembre 2022

L'uscita di Hocus Pocus 2 è prevista per il 30 settembre 2022. È un'esclusiva streaming, quindi non sarà disponibile nei cinema.

Hocus Pocus 2 (2022): come guardare

Hocus Pocus 2 è un film Disney, quindi debutterà in esclusiva su Disney+. Attualmente il servizio di streaming costa 7,99 dollari al mese negli Stati Uniti, ma il prezzo è destinato ad aumentare presto.

Hocus Pocus 2 (2022): Il cast

I membri del cast che ritornano sono Bette Midler nel ruolo di Winifred Sanderson, Sarah Jessica Parker nel ruolo di Sarah Sanders e Kathy Najimy nel ruolo di Mary Sanderson. I nuovi membri del cast sono Whitney Peak, Lilia Buckingham e Belissa Escobedo. Sono studentesse del liceo (rispettivamente Becca, Cassie e Izzy) che riportano in scena le Sorelle Sanderson.

Gli altri membri del cast includono:

Tony Hale interpreta il sindaco di Salem e padre di Cassie, Sam Richardson.

La proprietaria del negozio di magia Olde Salem (la vecchia casa dei Sanderson) è Hannah Waddingham, un personaggio chiamato La Strega.

Froy Gutierrez interpreta Mike, il fidanzato di Cassie

Taylor Paige Henderson interpreta una giovane Winnie Sanderson

Juju Brene interpreta una giovane Sarah Sanderson

Nina Kitchen interpreta una giovane Mary Sanderson

Hocus Pocus 2 (2022): I trailer

Finora, la Disney ha rilasciato un teaser trailer (qui sotto), una reazione delle sorelle Sanderson al teaser (qui sotto) e un trailer completo (in cima a questa pagina).

Teaser trailer | Hocus Pocus 2 | Disney+

Reazione al trailer | Hocus Pocus 2 | Disney+

Hocus Pocus 2 (2022): come recuperarlo

È facile: basta guardare l'originale Hocus Pocus prima di guardare il suo sequel. È possibile vederlo in streaming attraverso Disney+ o Amazon Prime Video.

Scritto da Maggie Tillman.