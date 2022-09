Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il capo della Disney Bob Chapek ha suggerito che Hulu e Disney+ potrebbero fondersi nel prossimo futuro.

Secondo quanto riferito, la società è in trattative per rilevare Comcast e acquisire la proprietà esclusiva di Hulu, il che potrebbe innescare una serie di eventi che porterebbero a un'applicazione combinata negli Stati Uniti.

-

In questo modo, l'app si abbinerebbe all'app Disney+ nel Regno Unito e in Europa, che incorpora molti dei contenuti maturi di proprietà Disney attualmente disponibili in esclusiva su Hulu negli Stati Uniti.

Pam & Tommy, ad esempio, è su Hulu negli Stati Uniti, mentre Disney+ nel Regno Unito (come parte della sezione Star dell'app).

Naturalmente, la Disney potrebbe decidere di ritirare Disney+ negli Stati Uniti o di optare per qualcosa di completamente nuovo: "È il consumatore che decide tutto", ha dichiarato Chapek al LA Times durante l'evento D23 della Disney.

"Una volta che avremo acquisito la quota di Comcast, saremo in grado di valutare se gestirlo come abbiamo fatto in Europa, dove c'è una mattonella di sei marchi su Disney+.

"Oppure lo gestiremo come un 'soft bundle', che è quello che abbiamo ora, o passeremo a un 'hard bundle' in futuro".

Di certo, per gli attuali abbonati a Hulu è in arrivo un cambiamento, dato che i contenuti di Comcast si sposteranno senza dubbio in caso di acquisizione da parte di Disney, probabilmente verso le proprie app, come Peacock e SkyShowtime. A quanto pare, però, ci sarà tempo fino al 2024 prima che ciò accada.

Scritto da Rik Henderson.