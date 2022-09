Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Probabilmente avrete visto su Twitter l'ondata di annunci provenienti dal D23. Era difficile non notarli. Dopotutto, la Disney ha usato la sua fiera semestrale per rilasciare i trailer di diversi progetti in arrivo attraverso molti dei suoi marchi e franchise, tra cui Marvel, Star Wars, Indiana Jones e Avatar. Se non avete avuto il tempo di vedere tutti i trailer, non preoccupatevi. Pocket-lint li ha raccolti tutti, proprio qui, per farveli gustare quando ne avrete l'occasione.

Ufficialmente chiamato D23 Expo 2022, è stato descritto come l'evento più importante per i fan della Disney, che lo utilizza per fornire aggiornamenti sui suoi film, spettacoli, giochi e parchi a tema. Tenutasi all'Anaheim Convention Center, la convention di quest'anno è iniziata il 9 settembre e si è conclusa l'11 settembre. È stata la prima convention D23 della Disney dal 2019. La Disney ha utilizzato la manifestazione per celebrare il suo 100° anniversario (che tecnicamente ricorre l'anno prossimo) e per rilasciare diversi trailer di film e spettacoli.

Pocket-lint ha diviso i trailer dei film e degli spettacoli qui sotto, in base al loro studio o divisione (come la Marvel). La Disney deve ancora rilasciare un paio di trailer che ha mostrato a porte chiuse, quindi contiamo di aggiornare questa guida in seguito, quando saranno disponibili.

No. Ci sono stati diversi annunci e altri trailer e sneak peek rivelati a porte chiuse. Ci sono stati diversi annunci e altri trailer e sneak peek rivelati a porte chiuse. Finora, la Disney ha rilasciato solo i trailer che abbiamo condiviso qui sopra. Ma potrebbe rilasciarne altri nelle prossime settimane e mesi.

Un trailer del film senza titolo Indiana Jones 5 è stato mostrato durante una presentazione della divisione Disney 20th Century Studios al festival presso l'Anaheim Convention Center. Purtroppo non è ancora stato reso pubblico.

Il regista James Cameron ha partecipato al D23 per discutere di Avatar: La via dell'acqua, e alla folla sono stati dati occhiali 3D per vedere alcuni filmati inediti del film in uscita. Il filmato non è ancora stato rilasciato.

