(Pocket-lint) - La fase cinque del Marvel Cinematic Universe prenderà il via nel 2023 con diversi film e alcune serie televisive nuove e di ritorno. Una di queste sarà la miniserie Secret Invasion per Disney+.

Durante le celebrazioni del D23 della Disney a settembre è stato rilasciato un trailer, che potete vedere qui sopra. Ecco anche tutto quello che sappiamo finora sulla serie.

Non abbiamo ancora una data di uscita precisa, solo "2023". Si pensa comunque che sia prima della fine dell'anno prossimo.

La serie TV Marvel Secret Invasion sarà un'esclusiva di Disney+. Per guardarla è necessario essere abbonati.

La miniserie Secret Invasion sarà composta da sei episodi.

Basata solo vagamente sull'evento a fumetti che ha attraversato diverse testate nel 2009, la serie TV Secret Invasion si concentrerà principalmente su Nick Fury e il suo alleato Skrull Talos.

I due cercano di smascherare una cabala di altri Skrull in grado di mutare forma e infiltrati in posizioni di alto livello nei governi della Terra.

Il tie-in dei supereroi ha visto la partecipazione di così tanti eroi dei libri che il budget sarebbe stato superiore anche a quello degli ultimi due film degli Avengers, quindi il tema della paranoia e della diffidenza rimane, ma a un livello più personale.

Come si può vedere nel trailer in cima a questa pagina, Samuel L. Jackson riprende il suo ruolo di Nick Fury, l'ex capo dello S.H.I.E.L.D. che torna sulla Terra dopo una lunga assenza. Riprendono il loro ruolo nel MCU anche Cobie Smulders nel ruolo di Maria Hill, Martin Freeman nel ruolo di Everett K Ross e Don Cheadle nel ruolo di James "Rhodey" Rhodes/War Machine.

Ben Mendelsohn sarà ancora una volta l'agente Skrull Talos (da Captain Marvel), mentre Emilia Clarke di Game of Thrones interpreterà Gloria Warner.

Cosa non guardare, in sostanza?

I film dei Vendicatori non possono mancare, così come Captain Marvel, dove potrete vedere Talos e Fury insieme per la prima volta.

Captain America: Civil War e Black Panther dovrebbero essere inseriti nella lista dei film da vedere, visto che Everett K Ross (Freeman) appare in entrambi. Inoltre, è utile recuperare i primi tre episodi di Agents of S.H.I.E.L.D. per avere maggiori informazioni su Maria Hill (Smulders).

Guardate anche Spider-Man: Far From Home, in cui Hill è impersonata da uno Skrull (Soren). Questo vi darà un paio di indicazioni su cosa aspettarvi da Secret Invasion.

In sostanza, leggete la nostra guida ai film e agli spettacoli del MCU, che dovrebbe aiutarvi: In che ordine bisogna guardare tutti i film e le serie TV Marvel?

Tutti i film e le serie TV Marvel sono disponibili in streaming su Disney+.

Certo che sì: potete vederlo in cima a questa pagina.

Pubblicheremo altri trailer e dettagli non appena saranno disponibili.

Scritto da Rik Henderson.