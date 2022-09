Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La Disney ha pubblicato un dietro le quinte di 10 minuti della nuova serie TV di Star Wars, Andor, nell'ambito delle celebrazioni del Disney+ Day.

Il filmato contiene anche una lunga sequenza di sneek peak della serie, che sicuramente stuzzica il nostro appetito per i primi tre episodi in arrivo il 21 settembre 2022.

Ecco come guardarlo da soli.

Poiché fa parte del Disney+ Day, lo Special Look di Star Wars: Andor è disponibile esclusivamente su Disney+.

È presentato in HD (1080p) con audio surround 5.1 e presenta lo scrittore/creatore Tony Gilroy e l'attore protagonista Diego Luna (Cassian Andor) che parlano della serie e delle sue origini.

I due attori rivelano su cosa si concentrerà la serie, compresi i primi giorni di vita di Cassian Andor e il suo reclutamento da parte della Ribellione prima di Rogue One. Poi viene mostrata una lunga clip della serie, in cui compare anche Stellan Skarsgård nei panni di Luthen Rael.

Per vedere il film è necessario un abbonamento a Disney+, ma se non siete ancora iscritti, è in corso un'ottima offerta che vi offre un mese di servizio di streaming a soli 1,99 dollari. Potrete poi scegliere se continuare ad abbonarvi o meno.

Per saperne di più su Andor, consultate la nostra pratica rubrica: Andor su Disney+: Data di uscita, trama, cast e dettagli della serie prequel di Rogue One.

Ecco anche il trailer più recente...

Scritto da Rik Henderson.