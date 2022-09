Disney+ a soli $1,99 / £1,99 nell'ambito del Disney+ Day

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La giornata Disney+ promette bene: da domani, 8 settembre 2022, debutteranno sul servizio di streaming sia Thor: Amore e Tuono che il remake live-action di Pinocchio.

Il servizio di streaming aggiungerà anche l'inedito documentario dietro le quinte, Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return, aggiungerà versioni cantate di Frozen e del suo sequel, mentre gli abbonati che visiteranno i parchi a tema Disney potranno usufruire di ingressi anticipati e altri vantaggi.

-

Inoltre, se non siete ancora abbonati o avete lasciato scadere la vostra iscrizione, potete approfittare di un'offerta speciale per il Disney+ Day per non perdere nulla.

I nuovi abbonati e quelli che tornano potranno avere un mese di Disney+ a soli 1,99 dollari dall'8 al 19 settembre 2022.

Una volta terminato il mese scontato, l'abbonamento continuerà al solito prezzo di 7,99 euro al mese. A quel punto, potreste aver trovato molte cose da continuare a guardare, come la totalità dei film e degli spettacoli televisivi di Star Wars, tutte le serie e i film dei Marvel Studios e molto altro ancora.

Inoltre, dall'inizio di ottobre, il Regno Unito e l'Europa avranno a disposizione gli episodi conclusivi di The Walking Dead su Disney+, oltre a numerose altre serie TV e film di successo.

Scritto da Rik Henderson.