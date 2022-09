Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il primo film di Black Panther è stato un altro successo per la Marvel quando è uscito nel 2018 con Chadwick Boseman e Letitia Wright, e il suo sequel è in uscita molto presto.

Wakanda Forever sarà una delle ultime parti della Fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel e si preannuncia un'esperienza emozionante vista la scomparsa di Chadwick Boseman nel 2020. Qui trovate tutti i dettagli sul film, compresi il trailer e la data di uscita.

-

Dopo essere stato inserito nel programma della Marvel per un bel po' di tempo, Wakanda Forever è finalmente in procinto di uscire. Arriverà nelle sale l'11 novembre 2022 e a questo punto dovremmo essere al sicuro da eventuali ritardi dell'ultimo minuto, vista l'imminenza di questa data.

Finora è stato pubblicato un solo trailer di Wakanda Forever, ma è davvero emozionante e potete vederlo qui sotto.

Per essere il primo trailer, è davvero molto lungo e mostra alcuni scorci di una serie di personaggi familiari e anche il nuovo arrivo più importante: Namor il Sub-Mariner.

Come già detto, quando uscirà Wakanda Forever sarà un'esclusiva delle sale cinematografiche, quindi per almeno qualche mese dovrete recarvi al cinema per vederlo.

Tuttavia, a un certo punto (come ogni film Marvel) arriverà su Disney+, e pensiamo che ciò avverrà probabilmente all'inizio del 2023.

Ciò significa che, se si preferisce, si può aspettare che arrivi sul servizio di streaming, come modo più conveniente per guardarlo.

Abbiamo una versione ufficiale della storia che Wakanda Forever racconterà, grazie al trafiletto della Marvel sul film:

"In Black Panther dei Marvel Studios: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle potenze mondiali intervenute dopo la morte di Re T'Challa.

"Mentre i wakandiani si sforzano di abbracciare il loro prossimo capitolo, gli eroi devono unirsi con l'aiuto del cane da guerra Nakia (Lupita Nyong'o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno di Wakanda".

Questo sembra relativamente chiaro, ma poiché è stato scritto in anticipo rispetto al primo trailer, lascia fuori l'enorme fattore che è Namor e il suo regno marino di Talocan. Nel trailer si vedono combattimenti tra wakandiani e talocaniani, quindi è ovvio che in alcuni momenti saranno in conflitto.

L'enorme domanda che i fan si porranno fino all'uscita del film è, ovviamente, chi sarà Black Panther nel film? Con Boseman purtroppo scomparso, l'armatura sarà chiaramente indossata da qualcuno di nuovo, come mostra il finale del trailer, ma non sappiamo chi.

Potrebbe essere Shuri a indossarlo, ma ci sono molti altri candidati e forse dovrete recarvi al cinema per scoprirlo.

Black Panther: Wakanda Forever vede il ritorno del regista Ryan Coogler per un altro film, il che sarà una grande notizia per i fan del personaggio e dell'ambientazione.

Il cast è impressionante come sempre, con una serie di attori nuovi e di ritorno:

Lupita Nyong'o nel ruolo di Nakia

Letitia Wright nel ruolo di Shuri

Angela Bassett nel ruolo della Regina Ramonda

Danai Gurira nel ruolo di Okoye

Winston Duke nel ruolo di M'Baku

Florenca Kasuma: Ayo

Martin Freeman: Everett K Ross

Dominique Thorne: Riri Williams

Michaela Coel: Aneka

Tenoch Huerta: Principe Namor

Mabel Cadena: Namora

Alex Livinalli: Attuma

Il tempo ci dirà quanto grandi o piccole saranno queste parti, ma l'ingresso di Tenoch Huerta nei panni di Namor è sicuramente un'enorme aggiunta in termini di lore della serie.

Scritto da Max Freeman-Mills.