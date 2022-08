Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il creatore e sceneggiatore di Peaky Blinders sta preparando un nuovo show per Disney+.

Lo show, intitolato A Thousand Blows, è stato ideato da Steven Knight e avrà come protagonista l'eccellente Stephen Graham (Line of Duty, Boardwalk Empire, The Irishman). Graham sarà anche produttore esecutivo.

-

LaDisney distribuirà la serie su Disney+ in tutto il mondo, tranne che negli Stati Uniti, dove sarà trasmessa in anteprima su Hulu, e in America Latina, dove sarà trasmessa su Star+.

"Sono davvero entusiasta di lavorare a questo progetto con Stephen, il team di produzione e il gruppo di scrittori di grande talento", ha dichiarato Knight.

"Mi piace sempre approfondire la storia non raccontata e questa è una storia che merita davvero di essere raccontata. Stiamo ricreando un mondo incredibile e raccontando una storia vera straordinaria".

A Thousand Blows è incentrato su Hezekiah e Alec, due amici giamaicani che si ritrovano coinvolti nella scena pugilistica della Londra vittoriana. Come in Peaky Blinders di Knight, il ventre criminale gioca un ruolo importante, ma questa volta l'attenzione si concentra su una banda londinese tutta al femminile, le Forty Elephants.

Graham interpreta Sugar Goodson, un "pugile esperto e pericoloso".

Non è stata fornita una data di debutto, anche se Disney+ afferma che lo show è una delle 60 produzioni locali che verranno realizzate "entro il 2024".

Scritto da Rik Henderson.