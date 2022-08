Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Groot di Guardiani della Galassia, e soprattutto Groot bambino, ha conquistato i cuori dei fan di tutto il mondo con una sola frase: "Io sono Groot".

Ora il piccolo albero ha la sua serie di cortometraggi, che sono a misura di bambino come il personaggio stesso.

Gli episodi sono cinque, ciascuno della durata di soli 3 minuti, ed esplorano la crescita di Groot mentre muove i primi passi fuori dal vaso. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

I cortometraggi si svolgono dopo gli eventi di Guardiani della Galassia vol. 2, ma prima della scena di tag a metà dei crediti. E il nostro piccolo eroe arboreo è ancora confinato nel suo vaso di piante, almeno inizialmente.

Nel corso della serie, vedremo una serie di avventure e disavventure durante la crescita di Groot.

I cortometraggi sono diretti da Kirsten Lepore e co-scritti da Ryan Little. Vin Diesel riprende il suo ruolo di Groot, mostrandoci ancora una volta quante emozioni possono essere trasmesse da una singola battuta.

Sono attesi anche i camei di Rocket Racoon di Bradley Cooper e del regista di Guardiani della Galassia, James Gunn, che doppierà un orologio.

Sì, infatti I Am Groot è un'esclusiva della piattaforma Disney+, quindi è necessario un abbonamento per guardare i cortometraggi. Gli episodi hanno debuttato sulla piattaforma il 10 agosto 2022.

Gli abbonamenti a Disney+ partono da 7,99 dollari al mese negli Stati Uniti e da 7,99 sterline nel Regno Unito.

È interessante notare che i cortometraggi di I Am Groot sono elencati separatamente nell'app Disney+, apparendo come film a sé stanti piuttosto che come una serie.

Questo rende un po' difficile capire quale guardare per primo, ma non temete, di seguito abbiamo riportato l'ordine corretto:

I primi passi di Groot Il piccolo uomo L'inseguimento di Groot Groot fa il bagno L'opera magna

Sì. Potete vedere il trailer ufficiale di I Am Groot qui sotto.

Se non avete visto i film di Guardiani della Galassia, vi siete persi qualcosa. O forse volete solo rinfrescarvi la memoria. In ogni caso, entrambi i film sono disponibili in streaming su Disney+. Potete anche noleggiarli o acquistarli in formato digitale su Amazon.

Scritto da Luke Baker.