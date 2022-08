Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Disney ha annunciato ulteriori dettagli sul suo piano ad-supported, tra cui il costo e la data di disponibilità. È interessante notare che Disney+ non sarà più economico per gli abbonati esistenti.

Se speravate in una versione ancora più economica di Disney+ con annunci che costano molto meno di 8 dollari, non sarà così. A partire dall'8 dicembre 2022, sarà possibile guardare Disney+ con pubblicità per 7,99 dollari al mese. Questo è il costo attuale del piano originale senza pubblicità. Il giorno del lancio del piano ad-supported, Disney senza pubblicità passerà a 10,99 dollari al mese negli Stati Uniti. Questa notizia non dovrebbe sorprendere più di tanto, dato che Disney ha comunicato per mesi agli investitori l'arrivo della pubblicità sul suo servizio di streaming di punta e non ha mai promesso un risparmio.

Tuttavia, quando il piano pubblicitario Disney+ verrà lanciato nel corso dell'anno, avrà un "carico pubblicitario e una frequenza più bassi per garantire una grande esperienza agli spettatori", ha dichiarato Bob Chapek, amministratore delegato della Disney, durante la telefonata di presentazione degli utili del terzo trimestre della società. Secondo quanto riferito, la Disney intende limitare le interruzioni pubblicitarie a quattro minuti all'ora. Durante la telefonata di mercoledì, la società ha inoltre confermato che gli annunci non saranno trasmessi sui profili dei bambini.

Disney prevede di espandere il piano pubblicitario a livello internazionale nel 2023. Sarà possibile ottenerlo solo su base mensile. (Inoltre, l'abbonamento annuale a Disney+ senza pubblicità aumenterà di 30 dollari, passando a 109 dollari all'anno).

Scritto da Maggie Tillman.