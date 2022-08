Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'astronauta Buzz Lightyear ha debuttato quasi 27 anni fa nel film originale Toy Story e ora è protagonista di un lungometraggio tutto suo, intitolato Lightyear. Ma non si tratta dell'action figure. Si tratta invece di uno spinoff sulla storia che ha ispirato uno dei giocattoli preferiti di Andy. Ecco dove è possibile vedere Lightyear in streaming online, anche su Disney+, e tutto quello che c'è da sapere sul nuovo film Pixar.

Lightyear è un film d'animazione prodotto da Walt Disney Pictures e Pixar Animation Studios. Ha come protagonista il leggendario ranger spaziale Buzz Lightyear, ovvero il personaggio vero e proprio, non il giocattolo con la voce di Tim Allen del classico del 1995. All'inizio dello spinoff, Buzz e i suoi amici dello Star Command sono abbandonati su un pianeta alieno a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra. Dopo diversi anni e tentativi falliti di raggiungere l'ipervelocità, Buzz recluta Izzy, Mo, Darby e un compagno robot di nome Sox per affrontare la sua missione più difficile: Sconfiggere l'imperatore nemico Zurg e affrontare il viaggio nel tempo per trovare un modo per tornare a casa.

Chris Evans è la voce di Buzz in Lightyear. Keke Palmer è Izzy Hawthorne, Taika Waititi è la voce di Mo e Peter Sohn è la voce del gatto robotico di Buzz, Sox.

Lightyear è stato presentato in anteprima all'El Capitan Theatre di Los Angeles l'8 giugno 2022. È stato distribuito nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti e del Regno Unito venerdì 17 giugno 2022.

Purtroppo, lo spinoff è stato bandito dai cinema degli Emirati Arabi Uniti a causa dell'inclusione di una relazione omosessuale tra un ranger spaziale di nome Alisha (doppiato da Uzo Aduba) e il suo partner.

Sì, ora è possibile vedere Lightyear in IMAX Enhanced con un abbonamento a Disney+. Il film è stato presentato in anteprima sulla piattaforma di streaming il 3 agosto 2022. Gli abbonamenti partono da 7,99 dollari al mese negli Stati Uniti e da 7,99 sterline nel Regno Unito.

Sì. Lightyear è disponibile in streaming su Amazon Prime Video in UHD. È possibile acquistarlo al prezzo di 19,99 dollari negli Stati Uniti.

No. Lightyear non è ancora disponibile per l'acquisto in Blu-ray o DVD.

Sì. È possibile vedere l'ultimo trailer di Lightyear all'inizio di questa pagina. Di seguito ne abbiamo incluso uno più vecchio.

Dato che Lightyear è basato sulla storia di Buzz, il giocattolo di Toy Story, potreste voler rivedere la serie Pixar. Tutti e quattro i film di Toy Story sono disponibili in streaming su Disney+. È anche possibile noleggiarli o acquistarli in formato digitale su Amazon.

Dovresti anche dare un'occhiata all'ordine dei film Pixar consigliato da Pocket-lint. Vi diciamo esattamente dove si colloca Lightyear nell'intera teoria Pixar (e nella linea temporale di Toy Story). In pratica, Lightyear è un film di fantascienza che Andy avrebbe visto prima degli eventi di Toy Story. La visione di Lightyear gli ha probabilmente fatto desiderare l'action figure di Buzz Lightyear. Per questo motivo, Lightyear è stato inserito nell'universo Pixar prima dei film di Toy Story.

Scritto da Maggie Tillman.