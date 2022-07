Chi vincerà la guerra di Pinocchio, Netflix o Disney+?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Disney+ e Netflix si sfideranno quest'anno su quello che si preannuncia come uno dei campi di battaglia più agguerriti. Sì, saranno presto coinvolti in quella che viene definita la "guerra di Pinocchio".

O meglio, noi la chiamiamo così.

Entrambi i servizi di streaming rilasceranno un film su Pinocchio nei prossimi mesi: Disney+ a settembre, Netflix a dicembre.

Uno è un remake in live action del classico dei cartoni animati Disney, diretto da Robert Zemeckis (Ritorno al futuro, Forrest Gump, The Polar Express); l'altro è un film d'animazione più cupo, basato sulla storia originale e diretto da Guillermo del Toro (Hellboy, Pan's Labyrinth, The Shape of Water).

Ora abbiamo i teaser trailer di ciascuno di essi ed entrambi hanno un bell'aspetto. Ma, vorrete davvero vedere due film di Pinocchio in un breve lasso di tempo? E, in caso contrario, quale scegliere?

Ecco le nostre opinioni.

Disponibile: Netflix

Netflix Data di uscita: dicembre 2022

Diretto insieme all'animatore Mark Gustafson, Pinocchio di del Toro uscirà per la prima volta nelle sale cinematografiche a novembre e poi su Netflix in tempo per le feste.

Lo stile di animazione ricorda molto quello di The Nightmare Before Christmas e La sposa cadavere di Tim Burton, con un tono più cupo rispetto al remake della Disney. Il film è interpretato da Ewan McGregor nei panni di Sebastian J. Cricket e vede nel cast anche Cate Blanchett, Tilda Swinton, John Turturro e Christoph Waltz.

La storia segue più da vicino il racconto originale di Carlo Collodi e, siamo onesti, non sarà proprio la versione da mostrare ai bambini piccoli la mattina di Natale. Considerando la consueta coerenza della produzione di del Toro, ci aspettiamo che questa sia una versione perfetta per i bambini più grandi e per gli adulti.

Disponibile: Disney+

Disney+ Data di uscita: 8 settembre 2022

Chi non ama il film d'animazione Pinocchio della Disney? In effetti, viene da chiedersi perché la casa del topo abbia deciso di farne un remake in live action. L'originale del 1940 è ancora oggi valido.

Tuttavia, se c'è qualcuno in grado di realizzare la miscela di live action ed effetti speciali animati necessaria per dare vita a Pinocchio (sia in senso letterale che figurato), quello è Robert Zemeckis. E il suo collaboratore di lunga data, Tom Hanks, sembra perfettamente adatto a interpretare Geppetto.

Tra le altre star, Joseph Gordon-Levitt interpreta il Grillo Parlante, mentre Luke Evans (Furious 7) prende il posto di guida come cocchiere.

In poche parole, questo sarà il film su Pinocchio per tutta la famiglia quest'anno. A parte l'originale.

In conclusione, entrambi hanno i loro meriti e, da quanto abbiamo visto finora, si rivolgono a un pubblico diverso. Inoltre, poiché entrambi saranno disponibili come parte di un abbonamento al servizio di streaming senza costi aggiuntivi, non ci sono vincoli. Ehm.

Scritto da Rik Henderson.