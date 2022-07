Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nel fine settimana i fan di Daredevil hanno ricevuto la notizia che aspettavano da tempo. Durante il panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con, Kevin Feige ha confermato che l'uomo senza paura tornerà davvero sul piccolo schermo e che il nuovo show per Disney+ si intitolerà Daredevil: Born Again.

Agli addetti ai lavori sarà subito venuta la pelle d'oca, perché questo è il nome della storia più bella della storia del fumetto.

Scritta dal pluripremiato Frank Miller e disegnata da David Mazzucchelli, si snoda tra i numeri 227 e 231 di Daredevil nel 1986 e ridefinisce il personaggio proprio come Il ritorno dell'oscurità di Miller ha fatto con Batman.

Inizia con Karen Page, segretaria dello studio legale di Murdock e Nelson, che vende l'identità segreta del suo ex fidanzato a Wilson Fisk (Kingpin) per una dose di droga e da lì le cose si fanno ancora più cupe.

Fisk si mette quindi a distruggere la vita personale di Murdock, sperando di distruggere Daredevil nel frattempo. Non ci dilungheremo oltre, perché vi consigliamo di procurarvi una copia dell'edizione raccolta per scoprirlo da soli, perché è ancora oggi una lettura straordinaria. Oltre al trade paperback, è disponibile su Kindle e Comixology per essere letto su un dispositivo mobile o tablet.

squirrel_widget_12854211

Tuttavia, abbiamo una domanda: quanto dell'omonima serie TV sarà adattato da questa particolare trama?

Tanto per cominciare, gran parte dell'attuale serie Daredevil, originariamente realizzata per Netflix, ha già tratto ispirazione da Born Again. Inoltre, presumiamo che la serie Disney+ avrà un'età inferiore a quella della serie legacy, quindi non siamo sicuri di quanto la casa del topo le permetterà di essere dark.

Tuttavia, ci sono alcuni temi che siamo sicuri possano essere esplorati e, considerando che Charlie Cox e Vincent D'Onofrio riprenderanno i loro ruoli rispettivamente di Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin, questo sarebbe un ottimo modo per dare il via alla loro corsa ufficiale nel MCU nel modo più violento e spettacolare.

Daredevil: Born Again sarà una serie televisiva di 18 episodi realizzata dai Marvel Studios per Disney+. Inizierà nella primavera del 2024.

Scritto da Rik Henderson.